Sommaren är snart här - vill du jobba med oss på Bishops Arms Marina Plaza?
Bishop Scandinavia AB / Servitörsjobb / Helsingborg
2026-04-28
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bishop Scandinavia AB i Helsingborg
, Lund
, Malmö
, Hässleholm
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Nu laddar vi upp inför sommarsäsongen och söker nya stjärnor till vårt team i både bar, servering och golvservice!
På Bishops Arms Marina Plaza är tempot högt, stämningen varm och gemenskapen stark. Vi brinner för öl, mat och dryck - men framför allt brinner vi för service i världsklass. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster.
Vi tror att du:
Har ett genuint intresse för öl, mat och dryck
Älskar service och mötet med människor
Är stresstålig och trivs i ett högt tempo
Tar initiativ och hittar lösningar när det behövs
Har förmågan att läsa av gästers behov och anpassa din service
Arbetstiderna är främst kvällar och helger, då det är då vi har som mest liv i puben.
Som servitör/servitris hos oss ansvarar du, utöver det dagliga servicearbetet, även för att kassa- och alkoholhantering sker enligt gällande rutiner och regelverk.
Hos oss blir du en del av ett arbetslag som värdesätter humor, samarbete och arbetsglädje - där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet.
Låter det som din sommar? Klicka på länken nedan och skicka in din ansökan - vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06
Arbetsgivare Bishop Scandinavia AB
(org.nr 556581-7540), https://bishopsarms.teamtailor.com
Kungstorget 6
)
252 24 HELSINGBORG
The Bishops Arms
9878940