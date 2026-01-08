Sommaren är din- gör skillnad och ha kul på vägen!
2026-01-08
På Höganäs Omsorg AB, kommunens eget omsorgsbolag, är vi inte bara anställda; vi är passionerade livsförbättrare som varje dag går till jobbet med ett enda mål - att göra livet bättre för våra omsorgstagare. Med hjälp av innovation och digitalisering löser vi uppdragen bättre och med både hjärta och hjärna ger vi allt. Vi strävar efter att gå den extra milen, skapa en atmosfär av trygghet och främja självständighet för de vi är till för.
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Vill du ha ett sommarjobb som betyder något? Där du utvecklas, möter fantastiska människor och gör skillnad varje dag? Då är äldreomsorgen rätt plats för dig!
Vi söker engagerade sommarvikarier! Hos oss blir du en viktig del av någons vardag och får ett meningsfullt arbete som utvecklar egenskaper som empati, ansvar och mod.
Vad passar dig passar dig bäst?
Äldreboende / Särskilt boende
Här bor personer som behöver stöd och omsorg dygnet runt. Du arbetar i team tillsammans med vårdbiträden, undersköterskor och legitimerad personal. Vardagen präglas av gemenskap, trygghet och meningsfulla aktiviteter som stärker livskvaliteten för de boende.
Hemvård
Du besöker omsorgstagare i deras egna hem perfekt för dig som gillar variation och rörelse. Arbetet är mer självständigt och innebär att du stöttar personer till ett så självständigt liv som möjligt.
Så säger våra tidigare sommarvikarier:
• Det bästa sommarjobbet jag haft
• Lärorikt, utvecklande och väldigt givande
Oavsett verksamhet får du en gedigen introduktion så att du känner dig trygg i din roll. Pluggar du vård eller omsorg är detta en ovärderlig erfarenhet inför framtiden.
Urval och tillsättning sker löpande vänta inte med din ansökan! Vill du starta tidigare? Inga problem vi behöver extra personal redan nu.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg, engagerad och nyfiken på att lära. Du samarbetar bra med andra, tar ansvar och har ett gott bemötande. Erfarenhet eller utbildning inom vård och omsorg är meriterande men inget krav. Kvalifikationer
Du har fyllt 18 år
Goda kunskaper i svenska-språktest ingår i rekryteringsprocessen
För vissa tjänster krävs B-körkort och/eller att du kan cykla
Du ska kunna genomföra ett delegeringsprov tillsammans med sjuksköterska
Vi ser gärna att du kan arbeta minst 6 sammanhängande veckor under perioden v.2435, gärna hela sommaren. Introduktion sker utöver dessa veckor.
Arbetstiderna varierar (dag, kväll, natt och helg), vilket ger utrymme att njuta av sommaren även på fritiden.
Friskvård
Vi vill att du ska må bra! Därför erbjuder vi friskvårdsbidrag även till dig som är månadsvikarie.
Innan anställning kan erbjudas behöver du, i samband med intervjun, uppvisa ett fysiskt, oöppnat utdrag ur Polisens belastningsregister, utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om du blir kallad på intervju behöver du styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. I samband med intervjun styrker du ditt medborgarskap genom att ta med giltig legitimation tillsammans med personbevis från Skatteverket.
ÖVRIGT
"I alla våra rekryteringar ska vi sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
