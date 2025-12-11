Sommaren 2026 på Visby Airport - Bli en del av vårt engagerade team!
Swedavia AB / Väktarjobb / Gotland Visa alla väktarjobb i Gotland
2025-12-11
Vi på Visby Airport söker nyfikna, positiva och engagerade sommarvikarier som vill växa, lära och bidra till vårt härliga team under sommarsäsongen 2026!
Visby Airport är mer än bara en regional flygplats, vi är porten som knyter samman Gotland med resten av Sverige och världen. Här arbetar cirka 80 medarbetare tillsammans med stark gemenskap och engagemang. Vi stöttar varandra, oavsett roll, och skapar en trygg och välkomnande plats där varje resenär känner sig sedd och väl omhändertagen.
Hos oss får du vara en del av ett engagerat team där trivsel och laganda är i fokus. Vi hjälper varandra och ställer upp där det behövs och vi har roligt tillsammans längs vägen!
Vad innebär rollen? Du kommer att få chansen att bidra i flera olika områden, alltid med resenären i centrum.
Oavsett inriktning kommer du att:
Assisterar resenärer med särskilda behov
Skapa en trygg och positiv upplevelse för alla resenärer
Ge personlig service och stöd där det behövs
Vara en del av teamet som stöttar varandra och håller flygplatsen i gång
Vi söker personal till fyra olika inriktningar:
Ramp Här arbetar du med lastning och lossning av bagage och frakt på flygplan. Körning av olika typer av fordon på rampen ingår, därför krävs B-körkort.
Passagerarservice Du tar emot passagerare, hanterar incheckning av bagage och hjälper till vid boarding och de-boarding av flygplan.
Säkerhetskontrollant Din uppgift är att säkerställa trygghet genom kontroll av passagerare och bagage, samtidigt som du skapar en positiv start på resan med ett vänligt bemötande.
Terminalvärd Som terminalvärd är du resenärernas första kontakt på flygplatsen. Du ger vägledning, svarar på frågor och ser till att alla hittar rätt, med ett leende och professionellt bemötande.
Vem är du? Vi söker dig som är:
Nyfiken, flexibel och redo att anta nya utmaningar
Positiv, uppmärksam och snabb att agera när det behövs
En lagspelare som vill bidra till trivsel och samarbete
Bekväm i kontakt med människor och van att ge service med hjärta
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, har god fysik och trivs med ett arbete där tempot kan växla snabbt. Eftersom flygplatsen har långa öppettider behöver du kunna arbeta varierade tider och själv ta dig till och från jobbet.
Praktisk information
Sommarvikariat, 85 %, juni-augusti
Skifttjänstgöring
Obligatorisk utbildning innan start (datum beroende av inriktning):
Passagerarservice/ expeditionstjänst: Vecka 13 och 17
Säkerhetskontroll: Vecka 17
Ramp: Vecka 13 och 16
Terminalvärd: Enligt överenskommelse
Utbildningen är obligatorisk och kräver 100 % närvaro, eftersom den är en viktig del av att kunna utföra arbetet på ett tryggt och självständigt sätt.
På Visby Airport får du inte bara ett jobb utan du får en möjlighet att vara med och skapa en positiv upplevelse för resenärer, egen utveckling samt vara en del av ett starkt, engagerat och hjälpsamt team.
Redo att lyfta med oss? Ansök idag och bli en del av vår dynamiska arbetsplats! Sista ansökningsdag är tisdag 6 januari 2026.
Har du frågor kan du vända dig rekrytering@swedavia.se
Hur är det att arbeta på Swedavia? Vårt fokus är att möjliggöra hållbart resande och uppmuntra nytänkande för att skapa en välkomnande, trygg och inkluderande arbetsgemenskap där du kan växa och göra verklig skillnad - läs mer här! Jobba hos oss | Om Swedavia
För en objektiv och rättvis rekrytering använder vi arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen.
Då flygplatser är en säkerhetsklassad verksamhet genomgår samtliga kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen en bakgrundskontroll. För vissa tjänster även en säkerhetsprövning. Swedavia är även en drogfri arbetsplats med nolltolerans mot droger. Drogtester genomförs före anställning och sker slumpmässigt under anställningen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Swedavia AB
(org.nr 556797-0818), http://swedavia.se Kontakt
Peppe peppe.kuhavuori@swedavia.se Jobbnummer
9638586