Sommarchaufförer med C-körkort till Martin & Servera Stockholm
2026-05-06
Martin & Servera Logistik är logistiknavet för det mesta av Martin & Servera-gruppens volymer. Från fyra lager i Umeå, Enköping, Norrköping och Halmstad flödar tusentals leveranser varje dag till kunder över hela Sverige. Energieffektiv verksamhet, hållbara transporter, minskat svinn, smart ruttplanering, teknikens nya möjligheter och att sträva mot ett så litet klimatavtryck som möjligt är vardag för Martin & Servera Logistik.
Kan du leverera omtanke?
Vi på Martin & Servera levererar mat och dryck till restauranger, kaféer och storkök över hela Sverige. Som chaufför hos oss är du en viktig del av helheten eftersom det är du som ser till att kunderna får sina varor i tid. Du blir också ett viktigt ansikte utåt för oss, den som möter våra kunder i vardagen. Genom omtanke om våra kunder och genom att se varje leverans som lika viktig, är du med och gör varje dag lite godare.
Trygga och bra villkor
Vi är ett stort och stabilt företag som erbjuder en trygg anställning och bra lön.
Framtidens teknik
Hos oss kör du moderna lastbilar som nästan alla går på el eller biogas. Smart teknik gör att dina rutter optimeras och din planering förenklas.
För att kunna söka jobbet behöver du:
ha C-körkort
giltigt yrkeskompetensbevis
digitalt förarkort
gilla att möta människor och vara serviceinriktad
förstå instruktioner på svenska och själv kunna göra dig förstådd
Det är meriterande om du har god lokalkännedom.
Din arbetsplats
På vår rangering i Västberga lastar vi om gods från våra lager runtom i landet och skickar vidare ut på marknaden. Verksamheten rullar dygnet runt och ca 70 personer arbetar på terminalen som förser hela stor-Stockholm med varor. Här blir du en del av ett flitigt gäng med humor, värme och god stämning. Vi hjälper varandra och ser till att humöret är på topp även när saker inte går precis som man tänkt sig.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö. För att säkerställa att vår alkohol- och drogpolicy efterlevs utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på alla arbetsplatser.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. Vi genomför även bakgrundskontroller på kandidater som kommer på intervju hos oss.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24, vi tillämpar löpande urval
Tillträde: Introduktion sker enligt överenskommelse
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning juni-augusti
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Arbetstider: Måndag-fredag med varierade arbetstider 05.00-13.45, 06.00-14.45, 08.00-16.00 eller natt 00.00-08.00.
Adress: Martin & Servera Logistik AB - Upplagsvägen 38, 117 43 Stockholm
Vill du veta mer? För frågor om tjänsten kontakta Transportledare Mehrab Radsham, mehrab.radsham@martinservera.se
. För frågor kring rekryteringsprocessen kontakta Susanne Bäckström, HR partner, susanne.backstrom@martinservera.se
Facklig företrädare: Jordin Williams - jordin.williams@martinservera.se
(Handels)
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss.
