Sommarchaufförer med B/CE-körkort till Gotlandspecialisten
2026-04-08
Kan du leverera omtanke?
Gotlandspecialisten är en del av Martin & Servera och vi brinner för att leverera mat och dryck med fokus på gotländska råvaror och smakupplevelser. Vi samarbetar nära restauranger, kaféer och storkök, och är stolta ambassadörer för det gotländska matarvet.
Som chaufför hos oss är du en avgörande del av helheten. Det är du som ser till att våra kunder får sina varor i tid, med rätt kvalitet och med ett personligt bemötande. Du möter våra kunder i deras vardag och blir ett viktigt ansikte utåt för Gotlandspecialisten.
Genom omtanke, ansvar och känsla för service, och genom att se varje leverans som lika viktig, är du med och sprider både kvalitet och gotländsk matglädje. Varje dag, hela vägen fram till kund.
Trygga och bra villkor.
Vi är en del av ett stort och stabilt företag som erbjuder en trygg anställning och bra lön.
Framtidens teknik.
Hos oss kör du moderna lastbilar, varav många går på el och biogas. Smart teknik gör att dina rutter optimeras och din planering förenklas.
För att kunna söka jobbet behöver du:
ha minst B- eller C-körkort
giltigt yrkeskompetensbevis
digitalt förarkort
gilla att möta människor och vara serviceinriktad
förstå instruktioner på svenska och själv kunna göra dig förstådd
gilla att vara fysiskt aktiv då arbetet innebär tunga lyft
Vi ser det även som meriterande om du har ADR 1.3, erfarenhet av att distribuera kylda och frysta livsmedel samt om du har god lokalkännedom.
Din arbetsplats
Under sommarperioden är vi omkring 30 medarbetare på Gotlandspecialisten. Här blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team där vi delar både ansvar, arbetsglädje och gemenskap. Vi har en prestigelös kultur med humor, värme och god stämning, och vi hjälper varandra för att vardagen ska fungerar, även när allt inte går exakt enligt plan.
För oss är det viktigt med en trygg arbetsmiljö. För att säkerställa att vår alkohol- och drogpolicy efterlevs utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på alla arbetsplatser.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt. Läs mer om rekryteringen och våra tester https://www.martinservera.se/jobba-hos-oss/soka-jobb-sa-gar-det-till
I alla våra rekryteringsprocesser ingår även bakgrundskontroll.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-29, vi tillämpar löpande urval och intervjuer vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag
Tillträde: I juni månad. Eventuellt tidigare vid överenskommelse.
Anställningsform: Semestervikariat
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Arbetstider: dagtid, helgarbete kan förekomma.
Adress: Lundbygatan 4, 621 41 Visby
För frågor:
om tjänsten kontakta logistikansvarig Conny Liljegren, conny.liljegren@martinservera.se
om rekryteringsprocessen kontakta rekryteringsansvarig Alva Hammarstedt, alva.hammarstedt@martinservera.se
(vi tar ej emot ansökningar via brev/mejl).
Facklig företrädare: Alvaro Zepeda (Handels) - alvaro.zepeda@martinservera.se
