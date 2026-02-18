Sommarchaufför med C-körkort sökes till slambil i Växjö
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Växjö Visa alla fordonsförarjobb i Växjö
2026-02-18
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Är du en ansvarstagande och initiativrik person som trivs med ett fysiskt aktivt arbete? Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker slambilschaufförer för sommarjobb 2026.
Som slambilschaufför kommer du att:
Ansvara för insamling och transport av slam i ditt tilldelade område
Utföra daglig tillsyn och vård av fordon, påbyggnad och utrustning
Ha daglig kontakt med kunder och representera företaget med ett professionellt bemötande
Planera och utföra dina arbetsuppgifter självständigt samt rapportera avvikelser
Det här är en möjlighet att bli en del av en arbetsplats där frihet under ansvar och ömsesidig respekt står i centrum. Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade kollegor som värdesätter glädje och samarbete i vardagen. Som spol- och slambilschaufför hos vår kund kommer du att ha en viktig roll som företagets ansikte utåt hos kunderna.
DETTA SÖKER VI
C-körkort och giltigt YKB, samt bakgavellyft-utbildning
Erfarenhet av att köra lastbil, gärna på mindre vägar
God fysisk förmåga och ett intresse för att arbeta utomhus
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Som person är du lösningsorienterad, ansvarstagande och inte rädd för att ta egna initiativ. Du har lätt för att samarbeta med kollegor och kan hantera både fordon och kundkontakter med trygghet och respekt. För rätt person finns goda möjligheter till ett långsiktigt samarbete och anställning hos kund.
StudentConsulting är bemanningsspartner till SSAM, sköter denna rekryteringsprocess och uppdraget kommer att utföras som konsult anställd på StudentConsulting. Som en del av rekryteringsprocessen ber vi dig utföra testet ADEPT-15 som du får tillgång till i din profil när du registrerar din ansökan. Först när testet är genomfört är din ansökan fullständig. Observera att alkohol- och drogtest ingår i rekryteringsprocessen.
Vi rekryterar löpande, skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stinavägen 3 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9750950