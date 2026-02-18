Sommarchaufför med B-körkort sökes till kärlbil i Älmhult
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Älmhult Visa alla fordonsförarjobb i Älmhult
2026-02-18
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Älmhult
, Osby
, Ljungby
, Markaryd
, Olofström
eller i hela Sverige
Vill du bli SSAM:s nya kärlbilschaufför och har B-behörighet? Då kan du vara den vi söker!
Är du passionerad för miljön och vill vara en del av en organisation som strävar efter ett Småland utan avfall? Då kan du vara den vi söker! Södra Smålands avfall och miljö (SSAM) är en kommunal samverkansorganisation som ansvarar för avfallshanteringen i fem ägarkommuner i Småland: Markaryd, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Växjö. SSAM har en stark vision om att skapa ett hållbart Småland där allt material återanvänds eller återvinns på ett effektivt sätt.
Vi söker en engagerad och ansvarstagande renhållningschaufför till vår kund SSAM i Älmhult. I rollen som kärlbilschaufför arbetar du ute i fält där du dagligen möter kunder, samlar in avfall och tömmer kärl i återvinningsutrymmen. För tjänsten krävs B-körkort manuell, samt bakgavellyft-utbildning. Anställningen avser sommarperioden, vecka 23 till 28.
I arbetsuppgifterna ingår även följande
Leverans och utsättning av nya kärl till kunder
Byte av abonnemang och hemtagning av kärl
Utbyte av trasig utrustning
Utdelning av matpåsar
Hämtning av latrinkärl
Montering, demontering och tvätt av kärl.
Vi söker dig som har möjlighet att arbeta i sommar!
DETTA SÖKER VI
Du är en person som trivs med att arbeta ute och trivs med att samarbeta med andra. Denna roll passar dig som besitter en hög arbetsmoral och en väldig noggrannhet. Du ska ha ett glatt kundbemötande och en bra inställning. Du ska vara ordentlig, ansvarstagande och kunna arbeta självständigt. Du är van vid att ta egna initiativ och drivs av att ha många bollar i luften! Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs B-körkort manuell, samt bakgavellyft-utbildning.
Om du har de kvalifikationer och egenskaper vi söker, ser vi fram emot att få din ansökan. Tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag!
StudentConsulting är bemanningsspartner till SSAM, sköter denna rekryteringsprocess och uppdraget kommer att utföras som konsult anställd på StudentConsulting. Som en del av rekryteringsprocessen ber vi dig utföra testet ADEPT-15 som du får tillgång till i din profil när du registrerar din ansökan. Först när testet är genomfört är din ansökan fullständig. Observera att alkohol- och drogtest ingår i rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Stinavägen 3 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9750956