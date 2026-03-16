Sommararbetare sökes till Uppsala kyrkogårdar
Söker du ett grönt jobb i vackra utomhusmiljöer?
Just nu söker Uppsala kyrkogårdar medarbetare för visstidsanställning (timanställning) under juni till mitten av augusti.
Arbetet omfattar skötsel och underhåll av kyrkogårdar och utförs huvudsakligen utomhus, i alla typer av väder. Arbetsuppgifterna kan periodvis vara fysiskt krävande.
I rollen är det viktigt att du är serviceinriktad och har ett respektfullt bemötande, då arbetet kan innebära möten med besökare och sörjande på kyrkogården.
Du kommer till största delen att arbeta i grupp, vilket förutsätter att du är samarbetsvillig, ansvarstagande och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag är 29 mars.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att sköta allmänna ytor samt gravplatser. Det innebär ogräsrensning, sköta gräsmattor och klippa häckar, plantera växter med mera.
Du kommer att ingå i ett arbetslag på någon av våra kyrkogårdar:
Gamla kyrkogården, Berthåga kyrkogård, Vaksala kyrkogård, Gamla Uppsala kyrkogård eller Hammarby kyrkogård.
Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiden är måndag-fredag kl. 7.00-16.00 Som visstidsanställd har du timlön.
Våra ledord är engagemang, respekt, bekräftelse, öppenhet och tydlighet och det är också dessa som ska prägla vårt arbete och hur vi bemöter varandra.
Vi tillhandahåller arbetskläder.
Vi söker dig som
har viss vana av trädgårdsmaskiner är noggrann och lägger stor vikt vid kvalitet i ditt arbete. har samarbetsförmåga, är ansvarstagande och serviceinriktad.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan senast 29 mars 2026. Vi tar endast emot ansökningar via anställningsformuläret som du når via annonsen. Ansökningar som inkommer på annat sätt, exempelvis via e-post, beaktas inte.
Anställningsintervjuer och anställningar sker fortlöpande under rekryteringsperioden.
Bifoga kompletta handlingar i samband med ansökan (CV och personligt brev). Kontaktuppgifter för detta jobb
Thommy Matsson
Gruppchef
Telefonnummer: 018-430 35 98
E-postadress: thommy.matsson@svenskakyrkan.se
Lisa Gustavsson Flygt
Gruppchef - Berthåga Kyrkogård
Telefonnummer: 018 - 430 35 86
E-postadress: lisa.flygt@svenskakyrkan.se
Patrik Sköldberg
Facklig företrädare Kommunal
Telefonnummer: 010-442 88 29
E-postadress: patrik.skoldberg@kommunal.se Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/252". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Pastorat
(org.nr 252003-0145) Arbetsplats
Uppsala pastorat Jobbnummer
9798410