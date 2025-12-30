Sommar-och timvikarier till vård- och omsorg samt LSS/stöd-verksamheter
Munkedals Kommun / Undersköterskejobb / Munkedal Visa alla undersköterskejobb i Munkedal
2025-12-30
, Uddevalla
, Färgelanda
, Lysekil
, Sotenäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Munkedals Kommun i Munkedal
, Lysekil
eller i hela Sverige
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Välfärdsförvaltningens uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Välfärdsförvaltningen består av de tre avdelningarna vård och omsorg, stöd och IFO (individ och familjeomsorg). Avdelning vård och omsorg består av enheter inom äldreboenden, hemtjänst och kommunal primärvård. Avdelning stöd innefattas av LSS. Avdelning IFO består av socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, socialpsykiatri och biståndsenhet.
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du skapar ett stort värde för människor? Vården tar aldrig sommarlov - och du behövs! Vi söker dig som vill hjälpa andra i sommar.
Nu söker vi sommar- och timvikarier till äldreboende, hemtjänst, boende enligt LSS, boendestöd och personlig assistans i Munkedal, Dingle och Hedekas.
Vi söker dig som kan arbeta under semesterperioden och kan påbörja ditt arbete hos oss som timvikarie redan nu.
Ett sommarjobb hos oss innebär att du får testa ett självständigt, ansvarsfullt och viktigt jobb. Du får erfarenhet, möjlighet att utvecklas och knyta nya kontakter för ditt framtida arbetsliv. Du blir en del av vår kompetenta, ansvars- och omsorgsfulla arbetsgrupp, där vi strävar efter en stark gemenskap och gott samarbete för att främja en god arbetsmiljö, hälsa och trygghet för såväl våra äldre som medarbetare.
Beskrivning av jobbet
Ditt arbete kommer att innefatta den dagliga omvårdnaden av våra brukare, som du kommer utföra med hög kvalitet efter deras individuella behov och situationer som uppstår. Det ansvarsfulla arbetet består av stor delaktighet och dagliga observationer, i nära samarbete med dina kollegor för att kunna utföra insatser som bidrar till deras välmående. Du ska erbjuda stöttning till våra brukare i hygienarbete, promenader, matlagning, samt sällskap som kommer att bidra till en meningsfull vardag. Kommunikation är dessutom en stor del av ditt arbete, där du skall möta brukare och deras anhöriga på ett omtänksamt, förtroendegivande och respektfullt sätt. Arbetet innefattar dags-, kvälls-, natt- och helgarbete.
Vi söker dig som
fyllt 18 år och har ett genuint intresse för omvårdnadsarbete och arbete med människor.
- har en god förmåga att uttrycka dig i svenska, både tal och skrift, för att kunna utföra en trygg omvårdnad med hög kvalité och kunna tillgodose våra äldres och brukares behov utifrån både genomförandeplan och uppkomna situationer.
har tidigare erfarenhet eller utbildning inom vård och omsorg (meriterande).
har B-körkort (meriterande)
Din personliga lämplighet är av stor vikt för oss. I mötet med människor i olika livssituationer krävs att du kan arbeta självständigt, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett tryggt och respektfullt arbetsklimat. Vi värdesätter också att du är stabil och serviceinriktad, då ett lugnt och professionellt bemötande är avgörande för att kunna ge en god och säker vård. Dina personliga förmågor är en viktig del i att skapa kvalitet, kontinuitet och trygghet för både brukare och kollegor.
Vi vill informera dig om
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret redan vid intervjutillfället. Beställ redan nu registerutdrag 442,7 (arbete på HVB-hem) på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
Tjänsten är kostnadsfri.
Om du är utbildad undersköterska, glöm inte att ansöka om skyddad yrkestitel hos Socialstyrelsen: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/,
som du kan uppvisa för oss.
Vi kommer att använda oss av språktester för att verifiera din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi kommer arbeta med löpande urval och gruppintervjuer under hela ansökningsperioden, så skicka gärna din ansökan redan idag.
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• visar giltig ID-handling
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
• genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vår kommun
Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 350 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 900 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.
Tillsammans är vi Munkedals kommun!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/126". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Munkedals kommun
(org.nr 212000-1330) Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen, Avdelning Vård och omsorg Kontakt
Kompetens- och resurscenter 0524-18445 Jobbnummer
9666506