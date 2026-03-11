Sommar- och timvikarier till psykiatriboenden på Hisingen och Centrum
2026-03-11
Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi både sommar- och timvikarier till våra Boende med Särskild Service med inriktning psykiatri, neuro- och socialpsykiatri.
Våra verksamheter är placerade på Hisingen och centrala delar av Göteborg. Din placering kommer att avgöras utifrån verksamheternas behov.
Vad innebär rollen?
Du arbetar i gruppbostäder där våra brukare har olika psykiska, neuropsykiatriska eller intellektuella funktionsnedsättningar. Tillsammans med erfarna kollegor eller ibland i ensamarbete ger du stöd i vardagens alla delar.
Det kan handla om:
• Pedagogiskt stöd i vardagliga aktiviteter
• Personlig omvårdnad
• Hjälp med hushållssysslor som matlagning och städning
• Läkemedelshantering enligt delegation
• Dokumentation av brukarens behov och utveckling
Arbetet innebär också möten med utmanande- eller självskadebeteenden samt missbruksproblematik. Därför arbetar vi aktivt med lågaffektivt bemötande för att skapa lugn och trygghet.
Som timvikarie täcker du upp för ordinarie personals frånvaro i verksamheterna. Du erbjuds en flexibel arbetstid förlagd dag, kväll, vaken natt samt sovande jour på vardagar och helger. Du kan själv styra din arbetstid genom att själv lägga in din tillgänglighet och få förfrågningar om arbete därefter.
Som sommarvikarie erbjuds du ett vikariat med ett fast schema under sommaren. Det finns möjlighet att arbeta antingen dag/kväll, dag/kväll/sovande jour eller endast vaken natt. Helgtjänstgöring ingår. Kvalifikationer
Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller de kvalifikationskraven kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Inom denna verksamhet kan det förekomma ensamarbete. I enlighet med (AFS 2023:2 6 kap. 56, 8 §§) behöver du därför ha fyllt 18 år för att vara aktuell för tjänsten.
Är du utbildad stödassistent, undersköterska eller har en annan utbildning arbetsgivaren bedömer likvärdig alternativt har en pågående utbildning inom vård och omsorg, psykologi, pedagogik eller socialt arbete är det meriterande.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen psykiatri samt om du har erfarenhet av att av att bemöta utåtagerande beteende.
Vi söker dig som tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du är lugn och trygg även i pressade situationer.
Välkommen med din ansökan!
OBS! Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet, utan istället kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
