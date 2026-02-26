Sommar- och timvikarier till korttidsboende på Hisingen
Nu söker vi sommar- och timvikarier som vill arbeta på vårt korttidsboende Byalagsgatan på Hisingen!
Byalagsgatans korttidsboende tar emot vuxna från 18 år som beviljats bistånd enligt socialtjänstlagen .
Det kan handla om personer som har en förvärvad hjärnskada eller fysiska funktionsnedsättningar och har därmed ett omfattande behov av omvårdnad och återhämtning.
Det förekommer även att personerna lider av psykisk ohälsa eller tidigare haft missbruksproblematik. Utmanande- och självskadebeteende förekommer. Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare på korttidsboendet stöttar du brukarna med deras vardagliga behov och aktiviteter: Arbetsuppgifter i rollen inkluderar:
• Personlig omvårdnad, hygien och stöd
• Medverkan i sociala aktiviteter, i mån av tid och utifrån individuella förutsättningar
• Stöd i måltidssituationer
• Samverkan med anhöriga
• Dokumentation av insatser och brukarnas utveckling
• Läkemedelshantering enligt delegation
Arbetet kan också innebära möten med utmanande eller självskadebeteenden samt missbruksproblematik. Därför arbetar vi aktivt med låg affektivt bemötande för att skapa lugn och trygghet.
Sommarvikariat:
Som sommarvikarie arbetar du på schema. Arbetspassen är förlagda dag och kväll, inklusive varannan helg tjänstgöring. Du behöver kunna arbeta enligt schema några sammanhängande veckor under vecka 25-33. I ansökan anger du vilka veckor du önskar arbeta. Det finns möjlighet att börja som timvikarie innan sommaren.
Timvikariat:
Som timvikarie arbetar du vid behov och lägger själv in din tillgänglighet. Arbetstiderna varierar mellan dag, kväll, vaken natt samt helg. Kvalifikationer
För att få arbeta som vikarie inom funktionsstöd behöver du ha fyllt 18 år, i enlighet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö 14§ samt bilaga 2 1B (AFS 2023:2).
För att kunna föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär ett krav på godkända betyg i Svenska 1, Svenska som andra språk 1 eller motsvarande. Du som inte uppfyller kvalifikationskraven i svenska 1 eller svenska som andra språk 1 kan komma att erbjudas att göra ett språktest genom testanvändaren Educateit.
Är du utbildad undersköterska eller har en pågående utbildning till undersköterska är det meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vård, omsorg och/eller funktionsstöd.
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver.
Du är lugn och trygg i pressade och svåra situationer. Du kan balansera krav som ställs på dig och kan trots tidspress fatta välgrundade beslut.Anställningsvillkor
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankett för begäran om registerutdrag för enskild person, utdrag nr 442.3) Beställt utdrag ska vara oöppnat
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
