Sommar- och timvikarier till HVB-hem Region Uppland, Humana
Humana AB / Behandlingsassistentjobb / Uppsala Visa alla behandlingsassistentjobb i Uppsala
2026-02-19
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Uppsala
Är du redo för ett meningsfullt jobb där du gör skillnad varje dag?
Vill du jobba i en utvecklande och spännande miljö där du bidrar till att ge unga människor en bättre framtid? Hos oss på Humana får du en chans att växa, samtidigt som du hjälper andra att få ett bra liv. Vi söker nu sommar- och timvikarier till några av våra HVB-hem i Region Uppland. Här får du vara del av ett team som präglas av engagemang, glädje och ansvar, och tillsammans jobbar vi efter vår vision - att alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Till de HVB-hem inom Region Uppland där vi nu söker medarbetare, välkomnar vi dig som vill vara med och stötta barn och unga, transpersoner och ickebinära i åldern 10 - 20 år. De barn och unga vi möter kan ha sociala svårigheter, känslomässiga utmaningar och olika typer av riskbeteenden. Tillsammans skapar vi en trygg och stödjande miljö för deras utveckling.
Hos oss kommer du arbeta med evidensbaserade metoder som Kognitiv Beteendeterapi (KBT), inslag av Dialektisk Beteendeterapi (DBT) och motiverande samtal (MI). Ditt jobb blir att hjälpa dessa unga individer att utvecklas, både genom behandling och i deras vardagliga rutiner.
Som timvikarie kommer du att vara en viktig del i våra ungas vardag. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Stödja de unga enligt deras individuella behandlingsplaner
• Dokumentation av insatser och utveckling
• Kontakt med socialtjänst och andra myndigheter
• Delta i vardagliga sysslor som matlagning, städning, och att följa med på aktiviteter och läkarbesök
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, ansvarstagande och flexibel. Du har lätt för att skapa relationer och trivs med att arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete med ungdomar och är bekant med våra metoder.
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom behandling för barn och unga
• Kunskap om KBT, MI eller andra evidensbaserade metoder
• Erfarenhet av dokumentation och läkemedelshantering
• Eftergymnasial utbildning med inriktning barn och unga, alternativt pågående studierÖvrig information
• B-körkort är ett krav
• Du behärskar svenska i både tal och skrift
• God datorvana krävs
• Innan anställning begär vi utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister.
Tjänsten är en visstidsanställning och arbetstiderna kan variera mellan dag, kväll, natt och helg. Intervjuer sker löpande.
Låter det som något för dig?
Tveka inte att höra av dig - vi ser fram emot din ansökan och att få träffa dig!
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta André Keshish 072-5452760 eller på andre.keshish@humana.se
Sista dag att ansöka är 2026-08-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7265777-1851967". Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
753 21 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9753135