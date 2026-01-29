Sommar- och extrajobb som laborant till Tekniska verken
2026-01-29
Studerar du och vill få relevant erfarenhet av laborationsarbete under sommaren samt även extra under terminerna? Då kan rollen som laborant till Tekniska verken i Linköping vara något för dig!
Om Tekniska verken
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - vi bygger världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 900 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga. För oss är det självklart att ta vara på våra medarbetares olikheter genom en inkluderande värdegrund. Vi tycker också att det är viktigt att vår arbetsplats speglar samhället och värdesätter därför en jämn könsfördelning och mångfald.
Om rollen
Tekniska verkens laboratorium stöttar koncernen med att ta fram nödvändiga analysdata inom dricksvatten, avlopp, energi, deponi och biogasproduktion. I rollen som laborant kommer du att jobba med provtagning, provberedning och kemiska analyser. Övriga laborativa arbetsuppgifter, såsom instrumentunderhåll, disk och beredning av lösningar förekommer också. Du kommer att få en gedigen introduktion och arbeta tillsammans med kompetenta kollegor samtidigt som analysarbetet utförs självständigt med hög nivå av noggrannhet och kvalitet.
Om dig
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning inom naturvetenskap alternativt genomgått ett tekniskt basår, men med fördel har påbörjat en högskole-/universitetsutbildning inom kemi, biokemi, teknisk kemi/biologi eller motsvarande, där laborationer förekommer. Erfarenhet från att ha arbetat i ett ackrediterat laboratorium är meriterande, men inget krav. Då upplärning inom alla områden tar lång tid ser vi gärna att du har mer än två år kvar till examen, alternativt har en pågående anställning där du söker en långsiktig extra sysselsättning.Vidare behöver du ha god förmåga att förstå instruktioner och arbeta enligt rutiner samt en mycket god samarbetsförmåga. Du har också en god kommunikativ förmåga i svenska i såväl tal som skrift. Att arbeta noggrant och med ett starkt kvalitetstänk är något som du trivs med.
Övriga krav
Annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50%, exempelvis studier eller annat arbete
Att du är tillgänglig för arbete under sommaren 2026 (där det är extra viktigt att du kan arbeta under slutet av juni, majoriteten av juli och början av augusti)
B-körkort är meriterande, men inget krav
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!Publiceringsdatum2026-01-29Övrig information
Du kommer att vara anställd av OnePartnerGroup men jobba på plats hos Tekniska verken i Linköping. Du kommer dels att arbeta extra under terminerna där arbetspassen är mellan 4-8 h (beroende på ditt övriga schema) och arbetet sker dagtid måndag-fredag. Under sommaren 2026 kommer du att arbeta heltid.Observera att vi ej kan ta emot din ansökan via e-post på grund av GDPR, utan ansökan sker via vår hemsida. Det är viktigt att det i din ansökan framgår att du har en annan huvudsaklig sysselsättning. Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering vilket inkluderar testverktyg som en del av vårt urvalsarbete.
Vid frågor kontakta rekryteringskonsult Mikael Wetter på: mikael.wetter@onepartnergroup.se
eller telefon: 0722-242477Urval sker löpande, så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Östergötland AB
(org.nr 556958-4476) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Mikael Wetter mikael.wetter@onepartnergroup.se Jobbnummer
9711361