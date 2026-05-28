Sommar och timvikarier till LSS och socialpsykiatri
2026-05-28
Letar du efter ett meningsfullt sommarjobb där ingen dag är den andra lik? Vill du jobba med att stödja och hjälpa individer med särskilda behov att leva sina liv till fullo? Då har vi jobbet för dig!
Läs mer och se filmer: https://www.taby.se/jobbamedfunk
Vi söker både dig som kan ersätta ordinarie bemanning under sommarperioden och dig som vill börja jobba på timmar redan nu.
LSS
I Täby kommun finns tolv gruppbostäder, sex servicebostäder samt dagliga verksamheter för personer som tillhör LSS målgrupp med intellektuell funktionsnedsättning. En del personer har också autism och fysiska funktionsnedsättningar.
Vid gruppbostäderna ges stöd dygnet runt. Vid servicebostäder har personer visst behov av stöd men klarar sig också en hel del själv. Daglig verksamhet finns för personer som inte har arbete på öppna marknaden.
Socialpsykiatrin
Kommunens socialpsykiatri ger stöd till personer med psykiatriska och eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Målet är att hjälpa individen att finna vägar till bättre balans och ordning i tillvaron.
Vi har tre boenden för cirka 30 personer. De olika boendena har gemensamhetslokaler och lite olika grad av stödinriktning. Utöver detta får cirka 130 personer stöd i vardagen i sina egna lägenheter med hjälp av boendestöd.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse av arbete inom LSS och socialpsykiatri.
Har kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och är bekant med lågaffektivt bemötande samt tydliggörande pedagogik.
Är flexibel och engagerad.
Värdesätter samarbete och har en positiv inställning.
Har förmågan att arbeta både självständigt och som en del av ett team.
Tjänsten kräver att du behärskar svenska språket mycket väl både i tal och skrift. Du behöver kunna tala, läsa, dokumentera och förstå instruktioner på svenska.Publiceringsdatum2026-05-28Arbetsuppgifter
Du kommer att:
Ge stöd och hjälp till individer med särskilda behov i deras dagliga liv.
Skapa en trygg och utvecklande miljö för våra boende.
Samarbeta med kollegor, anhöriga och andra intressenter.
Bidra till att upprätthålla en positiv arbetsmiljö.
Ingen erfarenhet krävs * men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att bli aktuell för anställning krävs ett utdrag från polisens belastningsregister, välj "Kontroll av egna uppgifter".
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden.
Du ska ha fyllt 18 år.
• För arbete på Libbyvägens gruppbostad krävs undersköterskeutbildning samt erfarenhet av medicinsk omvårdnad.
Är detta något för dig? Då vill vi höra från dig! Ansök genom att klicka på länken nedan och fyll i din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Vi tror på dig - tveka inte, sök jobbet och bli en del av vår gemenskap!
Om Täby kommunTäby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden. Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Täby kommun Kontakt
Fackligt ombud Kommunal
Marina Egusquiza marina.egusquiza@taby.se +46855559000
