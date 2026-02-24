Sommar och saltstänk - jobba som arbetsterapeut
2026-02-24
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Inom Socialförvaltningen arbetar vi tillsammans för att de vi är till för ska ges möjlighet att leva ett bra liv utifrån sina unika förutsättningar. Varje dag skapar vi mening i vardagen, ger stöd där det behövs och tar ansvar för att skapa trygghet och ett gott liv hela livet.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss i Strömstads kommuns kommunala primärvård får du kombinera ett meningsfullt uppdrag med sommarens energi på västkusten. Du blir en del av ett engagerat och kompetent team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabassistenter och hjälpmedelstekniker där vi tillsammans skapar förutsättningar för ett självständigt och meningsfullt liv för våra patienter.
Under sommaren möter du människor i olika livssituationer och bidrar med trygghet, struktur och rehabilitering när det behövs som mest. Tillsammans med patient och team sätter du mål och planerar åtgärder som gör verklig skillnad i vardagen. Du arbetar med rehabilitering för personer inskrivna i den kommunala primärvården i ordinärt boende, på särskilt boende, korttidsenhet samt inom habilitering på basnivå.
Ditt uppdrag omfattar bedömning av aktivitetsförmåga, planering av insatser och träning samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel utifrån individens behov. Arbetet är självständigt, flexibelt och varierat med frihet att planera din dag, samtidigt som du har teamets stöd nära till hands.
Sommaren innebär också nära samverkan i vårt vårdplaneringsteam, där vi tillsammans skapar trygga och smidiga övergångar vid utskrivning från sjukhus och korttidsenhet.
Hos oss får du ett stimulerande sommaruppdrag med stort eget ansvar, möjlighet att dela med dig av din kompetens och samtidigt utvecklas i din yrkesroll. Vi tillämpar flextidsavtal som ger god balans mellan arbete och fritid så att du även hinner njuta av hav, sol och salta bad efter arbetsdagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut och som vill vara med och göra skillnad i människors vardag. Har du erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård är det meriterande, men vi välkomnar också dig som är nyexaminerad eller har erfarenheter från andra områden vi tror på potential och utveckling!
Du är en person som trivs med att ta eget ansvar, planera och strukturera din arbetsdag och som samtidigt har förmågan att vara flexibel när nya situationer uppstår. Du har lätt för att prioritera och finner energi i att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i teamet.
Eftersom du möter människor i många olika livssituationer är det viktigt att du har ett empatiskt och professionellt bemötande och kan anpassa din kommunikation efter individ och situation. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
B-körkort är en förutsättning i arbetet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, engagemang och vilja att bidra till ett gott arbetsklimat.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Intervjuer sker löpande, och sommarjobbet kan även kombineras med arbete under andra delar av året.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
