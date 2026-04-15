Sommar i Jokkmokk: Tjäna 80 000 100 000 kr/mån + fritt boende!
Vill du ha en sommar utöver det vanliga - både för plånboken och själen? Vi söker nu legitimerade sjuksköterskor och distriktssköterskor för sommaruppdrag i vackra Jokkmokk. Här får du ett av marknadens absolut bästa ersättningspaket och chansen att uppleva den norrländska fjällvärlden när den är som vackrast.
Ekonomiskt paket
Vi erbjuder en mycket attraktiv ersättning för dig som väljer att arbeta hos oss i sommar:
Månadslön: 80 000 - 100 000 kr (beroende på erfarenhet och arbetstider).
Boende: Vi står för fritt boende på orten under hela uppdragsperioden.
Resor: Reseersättning till och från uppdraget.
Om uppdragen
Vi behöver förstärkning till kommunal hälso- och sjukvård (SÄBO/Hemsjukvård):
Nattpass: Vecka 18-32.
Dag- & kvällspass: Vecka 24-33 (flera platser).
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska (grund- eller specialistutbildad).
Du är trygg i din yrkesroll och van vid självständigt arbete.
Du har ett gott bemötande och trivs med att arbeta i team.
Körkort B är ett krav.
Varför Jokkmokk?
Jokkmokk är känt för sin rika samiska kultur och fantastiska natur. Under sommaren kan du njuta av midnattssol, vandring i världsarvet Laponia och ett lugnare tempo utanför arbetet. Det här är den perfekta möjligheten för dig som vill kombinera hög förtjänst med ett äventyr.
Skicka ditt CV och bevis på legitimation direkt till oss.
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: paolos@velorastaffing.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jokkmokk". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Velora Bemanning Jobbnummer
9857089