Sommar/extrajobb i restaurangen på Apple Hotel
2026-03-16
Apple Hotel & Konferens i Göteborg är ett familjärt hotell som arbetar för att etablera sig som ett av Göteborgs bästa och mest prisvärda trestjärniga hotell. Hotellet har 116 rum och ett flertal konferensrum i olika storlekar. Sedan flera år befinner vi oss i en mycket positiv utveckling med bra beläggning och mycket återkommande gäster.
Under sommaren är det högtryck på Apple Hotel och vi har många gäster både till frukost och middag. Det innebär att vi behöver lite assistans i köket och vid våra bufféer.
Vi behöver därför extrapersonal under sommaren samt vid behov under resten av året.
Arbetet gäller både frukost och kvällstid.
Det är viktigt att du är social, älskar service och tycker att det är roligt när det är mycket att göra. Noggrannhet och förmåga att hålla många bollar i luften samtidigt är viktiga egenskaper.
Den vi söker ska gärna ha erfarenhet från att jobba med service. Det viktigaste för oss är att vi hittar en personlighet med rätt inställning, ett glatt humör och som verkligen gillar att möta hotellets gäster.
Passar du in på ovanstående beskrivning. Skicka då en kortfattad beskrivning av dig själv som person och en CV till: rohey@applehotel.se
Har ni frågor går det bra att kontakta Rohey på 073-691 62 32 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: rohey@applehotel.se Arbetsgivare Apple Hotel AB
(org.nr 556490-1972), http://www.applehotel.se
Torpavallsgatan 6 (visa karta
)
416 73 GÖTEBORG Arbetsplats
