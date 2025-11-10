Somaya stödjour söker en erfaren och flerspråkig kontaktperson/kurator
2025-11-10
Vill du arbeta i en verksamhet med särskild kompetens i att stödja våldsutsatta kvinnor och hbtqi-personer med utländsk bakgrund? På Somaya stödjour blir du en del av ett engagerat team som bidrar till att skapa ett tryggare och mer inkluderande samhälle.
Om oss
Somaya stödjour är en religiöst och politiskt obunden ideell förening som tillhör riksorganisationen Unizon. Vi har tillstånd från IVO och erbjuder skydd och stöd till kvinnor och hbtqi-personer som är utsatta för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld och förtryck. Vi är en flerspråkig organisation med mer än 25 års erfarenhet av arbete med målgruppen. Vår vision är ett samhälle där jämställdhet, jämlikhet och delaktighet är en självklarhet.Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Vi söker en självständig och trygg kontaktperson/kurator till vår skyddade verksamhet. Du kommer att arbeta målgruppsnära med såväl praktisk hjälp som samtalsstöd till våra klienter. I arbetet ingår bland annat:
Kris- och stödsamtal
Samhällsvägledning
Stöd i kontakt med myndigheter och andra aktörer
Strukturerade hot- och riskbedömningar
Upprättande av genomförandeplaner och säkerhetsplaneringar
Journalföring och övrig dokumentation
Tillsammans med dina kollegor bemannar du också vår nationella stödlinje där vi erbjuder råd och stöd till våldsutsatta personer, anhöriga och andra yrkesverksamma. Tjänsten innefattar även bakjour under kvällar och helger enligt schema, samt möjlighet att ta emot klienter för samtalsstöd i vår öppna verksamhet.Dina personliga egenskaper
Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i utsatta situationer. Du har ett traumamedvetet och empatiskt förhållningssätt och ett genuint intresse för individer med särskilda sårbarhetsfaktorer. Du är bekväm med svåra samtal och att möta människor i kris och du är mån om att tillgodose de komplexa stödbehoven hos våra klienter.
Du har ett gott självledarskap och är trygg med att arbeta självständigt och strukturera ditt eget arbete, men värdesätter också nära, prestigelöst samarbete i en liten arbetsgrupp. Du har god förmåga att vara flexibel när förutsättningarna ändras och du bidrar aktivt till en hållbar och respektfull arbetsmiljö.
Kvalifikationer - krav
Vi söker dig som:
Är utbildad socionom eller har annan likvärdig utbildning
Har minst två års erfarenhet av kvalificerat socialt arbete
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Har goda kunskaper i minst ett språk utöver svenska och engelska. Arabiska och persiska är särskilt meriterande.
Har god förmåga att etablera kontakt med människor i kris
Har ett traumamedvetet förhållningssätt
Meriterande är:
Tidigare arbete på kvinnojour, skyddat boende eller inom socialtjänst
Utbildning inom våld i nära relation och hedersrelaterat våld
Utbildning i hot- och riskbedömningsverktyg (SARA, Patriark, Freda, HEVA, iRisk)
Grundläggande utbildning i psykoterapi (Steg 1)
Dokumenterad kunskap om trauma
B-körkort
Hos oss är mångfald en självklarhet och vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi tar endast emot kvinnliga sökande till denna tjänst.
Anställningsvillkor:
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 12 månader (föräldravikariat)
Omfattning: Heltid, 100 % (37,5 tim/vecka)
Tillträde: Enligt överenskommelse, senast 250301
Placeringsort: Stockholm
Kollektivavtal: Fremia
Förmåner: Friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, extern handledning med legitimerad psykoterapeut
Innan anställning kommer utdrag ur Polisens belastningsregister begäras.
Ansökningsprocess
Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan!
Skicka ditt CV och personliga brev till ansokan@somaya.se
senast den 28 november 2025. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till: maria@somaya.se
, 073-625 57 30. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: ansokan@somaya.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Somaya Stödjour
, https://www.somaya.se/
101 37 STOCKHOLM Jobbnummer
9597687