Solviksskolan söker musiklärare för åk 1-6
Ludvika kommun / Grundskollärarjobb / Ludvika Visa alla grundskollärarjobb i Ludvika
2026-02-13
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ludvika kommun i Ludvika
, Borlänge
, Leksand
eller i hela Sverige
Arbetsplatsen
På Solviksskolan får du inte bara ett nytt jobb - du blir en del av en framåtblickande verksamhet som sätter kunskap, relationer och inspiration i centrum.
På Solviksskolan kan du göra skillnad!
Här möts du av nybyggda, moderna lokaler och klassrum utrustade med den senaste tekniken, där Clevertouch-skärmarna öppnar för varierande och engagerande undervisning.
Skolgården inbjuder till aktiva, kreativa pauser och vår interkulturella elevgrupp bidrar till en stimulerande dynamik.
Kollegialt lärande, öppenhet för nya idéer och ett tydligt fokus på utvecklande av en god läsinlärning, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och kooperativt lärande, har stått i centrum av vårt systematiska kvalitetsarbete under flera år.
Detta gör att både du och dina elever kan växa varje dag.
Tillsammans bygger vi en skola där alla trivs och utvecklas - och där vi hela tiden strävar efter att göra vardagen ännu bättre.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Som grundskollärare för årskurs 1-6 med behörighet i musik, gärna kombinerat med ytterligare ämneskompetenser, tar du ett aktivt ansvar för planering, genomförande och utvärdering av undervisningen.
Du bidrar till en trygg, inkluderande lärmiljö och samarbetar nära med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare för att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev.
Med ditt engagemang och din nyfikenhet i centrum får du möjlighet att driva ett utvecklingsinriktat arbete tillsammans med dina kollegor.
• Planera, genomföra och utvärdera undervisning med stöd av aktuell teknik och pedagogiska metoder
• Stärka en trygg och inspirerande lärmiljö som uppmuntrar till både samarbete och självständighet
• Arbeta kollegialt för att utveckla undervisningen och dela med dig av dina erfarenheter
• Dokumentera elevernas kunskapsutveckling tydligt och systematiskt
• Bygga goda relationer och föra en nära dialog med vårdnadshavare och elevhälsaKvalifikationer
• Lärarlegitimation och ämnesbehörighet
• Erfarenhet av grundskoleverksamhet och ett starkt intresse för fortsatt professionell utveckling
• Förmåga att skapa tydliga, inkluderande lärmiljöer där eleverna känner sig sedda och hörda
• En positiv människosyn och vana vid att förebygga och hantera konflikter konstruktivt
• Noggrannhet, lyhördhet och ett genuint engagemang för varje elevs individuella förutsättningar
• God samarbetsförmåga, där du uppskattar att arbeta i närteam och bidra till en öppen, stöttande arbetsmiljö
Välkommen till Solviksskolan i Ludvika där vi sätter barn och ungdomar i centrum.
Här finns chansen att bli en del av ett engagerat team som tillsammans utvecklar morgondagens lärande!
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag, får du möjligheten att bli en del av en
organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun.
Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling
och växling av semesterdagstillägg.
Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer:
Relationer, Glädje, Lärande och Driv.
Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas.
Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens
och möjligheternas kommun.
Anställningsvillkor
Anställningsform:Tillsvidareanställning.
Omfattning: Heltid.
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: efter överenskommelse
Antal platser: 1
Övrig information
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut tas.
I enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs att du som
erbjuds tjänsten kan uppvisa ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister.
Detta önskar vi att du, liksom din legitimation, medtar vid eventuell intervju.
Har du skyddad identitet ska du inte söka jobbet här på webben, kontakta oss istället. Kontaktperson för detta jobb
Kristina Ulveström, rektorkristina.ulvestrom@ludvika.se
Åsa Arnoldsson, biträdande rektorasa.arnoldsson@ludvika.se
Facklig kontaktperson
Sveriges Lärare via kommunens växel 0240-860 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast söndagen den 1 mars 2026.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ludvika kommun
(org.nr 212000-2270), http://www.ludvika.se Jobbnummer
9742835