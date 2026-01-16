Solrosen Demensboende Tillsvidareanställning
2026-01-16
Solrosen Serviceboende AB
Solrosen Demensboende är ett serviceboende för personer med demenssjukdom. Boendet ligger mitt i centrala Visby omgivet av en lummig trädgård med många fruktträd.
Solrosen Demensboende har funnits sedan 1996. Vår målsättning är att skapa en trygg och hemlik miljö samt stimulera de boende till olika aktiviteter som bevarar deras självkänsla. Vi bemöter med värme och glädje och skapar förutsättningar till delaktighet och självständighet.
All mat som serveras på Solrosen lagas från grunden i våra tre olika avdelningskök.
När vi arbetar har vi alltid individens bästa i fokus. Vi värdesätter engagerad och kompetent personal och de är lyhörda för individens behov. Vi arbetar för att skapa trygghet och igenkännande miljö då det är viktigt för personer med demenssjukdom. Vi har personal som är Silviacertfierad och all personal erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling.
Solrosen Demensboende har 30 lägenheter, samtliga ligger i markplan. Boendet har tre avdelningar: Solen, Rosen och Gläntan. Det finns personal dygnet runt och vår egen sjuksköterska finns på plats varje vardag. En husläkare besöker oss varje vecka.
Solrosen har fina betyg i Socialstyrelsens äldreguide.
Vi använder oss av tydliggörande hjälpmedel och ett lugnt och tryggt bemötande. Vi lyckas när våra boenden upplever självständighet och ett bra liv utifrån sina förutsättningar.
Vi söker dig som är undersköterska eller innehar likvärdig vårdutbildning. Du är van vid att prioritera insatser och gillar att arbeta i nära samarbete med övriga medarbetare. Integritet och vilja att leva upp till vår vision att skapa livskvalitet utifrån varje individs behov är för oss viktigast av allt. Vi ser gärna att du är van vid att ta egna beslut och är trygg i din yrkesroll.
Erfarenhet av demensvård är meriterande. Meriterande är också kunskap om BPSD, Senior Alert samt Treserva.
Vi värdesätter hög arbetsmoral och ett empatiskt arbetssätt. Villkor: Månadslön med individuell lönesättning tillämpas. Tjänstgöringsgrad ca 90% Arbetstiderna är dag och kväll samt varannan helg. Vi är anslutna till Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal. Utdrag från belastningsregistret är ett krav vid anställning.
Intervjuer sker löpande och tillsättande av tjänst kan ske innan sista ansökningsdag. God svenska i tal och skrift. 2500kr/år i friskvårdsbidrag. Provanställning 6 månader tillämpas
Ytterligare information om verksamheten: T.f Verksamhetschef: Anna Nilsson 0498-659790 alt. anna.nilsson@solrosengotland.se
Varmt välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gotlands Serviceboende AB
Solrosen Serviceboende AB
