Solrosen Demensboende söker nattpersonal till sommaren 2026.
2026-01-16
Solrosen Serviceboende AB
Solrosen Demensboende är ett serviceboende för personer med demenssjukdom. Boendet ligger mitt i centrala Visby omgivet av en lummig trädgård med många fruktträd. Solrosen Demensboende har funnits sedan 1996. Vår målsättning är att skapa en trygg och hemlik miljö samt stimulera de boende till olika aktiviteter som bevarar deras självkänsla. Vi bemöter med värme och glädje och skapar förutsättningar till delaktighet och självständighet. All mat som serveras på Solrosen lagas från grunden i våra tre olika avdelningskök. När vi arbetar har vi alltid individens bästa i fokus. Vi värdesätter engagerad och kompetent personal och de är lyhörda för individens behov. Vi arbetar för att skapa trygghet och igenkännande miljö då det är viktigt för personer med demenssjukdom. Välkommen till en arbetsplats där vi tar hand om varandra. Boende Solrosen Demensboende har 30 lägenheter, samtliga ligger i markplan. Boendet har tre avdelningar: Solen, Rosen och Gläntan. Det finns personal dygnet runt och vår egen sjuksköterska finns på plats varje vardag. En husläkare besöker oss varje vecka. Solrosen har fina betyg i Socialstyrelsens äldreguide. Vi använder oss av tydliggörande hjälpmedel och ett lugnt och tryggt bemötande. Vi lyckas när våra boenden upplever självständighet och ett bra liv utifrån sina förutsättningar. Vi lagar all mat från grunden och detta görs enligt rullande schema. Vi söker i första hand dig med erfarenhet inom vård och omsorg. Du gillar att arbeta i nära samarbete med övriga medarbetare. Vi ser gärna att du är van vid att ta egna beslut och är trygg. Du tycker om att arbeta med och för människor med vårdbehov. Varmt välkommen med din ansökan, intervjuer sker löpande, även via Teams om möjlighet finns. Delegering i läkemedel är ett krav samt dokumentation i journal. Introduktion enligt överenskommelse. God arbetsmoral är en mycket viktig faktor. God svenska i tal och skrift. Introduktion enligt överenskommelse och därmed hur man genomför sitt delegeringsprov samt arbete i vårt journalsystem och intranät. Timanställning Flexibel arbetstid dagtid, kväll, natt och helg. Vi är anslutna till Almega/Vårdföretagarnas kollektivavtal. Kontaktperson och ytterligare information om verksamheten: T.f.verksamhetschef: Anna Nilsson 072 644 67 33 eller mail: anna.nilsson@solrosengotland.se
