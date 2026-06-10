Solna Sundbyberg Rehab söker en legitimerad Arbetsterapeut
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2026-06-10
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Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), Primärvård, Rehab Nordväst
Arbetsterapeut med intresse för handrehabilitering till Solna Sundbyberg Rehab!
Vi söker dig som vill vara en del i en arbetsgrupp där gemenskap, engagemang och patientens fokus präglar vardagen.Publiceringsdatum2026-06-10Om företaget
Solna Sundbyberg Rehab är beläget i trivsamma lokaler nära pendeltåg, tunnelbana och bussar, ca 15 min från Stockholm City. Vårt huvudsakliga uppdrag är hemrehabilitering i anslutning till slutenvården samt mottagningsarbete inom primärvård.
Solna Sundbyberg rehab är en del av Rehab Nordväst, som bedriver primärvårdsrehabilitering i fem kommuner. Vi har fyra mottagningar och tre neuroteam med totalt cirka 150 medarbetare. Du kan läsa mer om oss på Solna Sundbyberg rehab (regionstockholm.se)
Därför ska du välja oss:
Variation i vardagen och möjlighet att hitta din nisch
En arbetsmiljö präglad av samarbete, utveckling och arbetsglädje
Stor frihet i att planera din dag efter eget ansvar inom trygga ramar
Fokus på teamarbete inom hemrehab, särskilt med fysioterapeut, vilket gör att du utvecklar en bred kompetens inom rehabilitering
Kompetenta kollegor – vi är totalt ca 45 personer på enheten i olika professioner
Strukturerat och individanpassad introduktionDina arbetsuppgifter
Som arbetsterapeut hos oss kommer du att:
Arbeta med patienter i alla åldrar och med varierade diagnoser
Arbeta på mottagning och i patientens hem
Arbeta med handrehabilitering
Utföra bedömning av tex aktivitetsförmåga, arbetsförmåga och kognitiv svikt
Prova ut hjälpmedel och ge information till patienter, anhöriga och personal
Arbeta både självständigt och i team med andra professioner
Hålla i gruppbehandlingar och individuella insatser
Handleda studenter
Dokumentation sker i TakeCare.
Kravspecifikation:
Du är legitimerad arbetsterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom hemrehabilitering och primärvårdsrehabilitering är meriterande
Erfarenhet av arbete med handpatienter, patienter med NPF samt stressproblematik är meriterande
God datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare är meriterande
Utöver ovan är det meriterande om du är utbildad lymfterapeut alternativt rehabkoordinator
B-körkort är ett krav
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas.
Heltid 100% - 40 tim/vecka. Arbetstid måndag-fredag.
Tillträde enligt överenskommelse.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet vilket innebär att du:
Har en god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team och även kan arbeta självständigt
Kan hantera olika typer av situationer och är bra på att kommunicera
Är lyhörd, hanterar oförutsedda händelser och är serviceinriktad
Har en positiv attityd till utveckling av verksamheten utifrån nya krav och förutsättningar
Är intresserad av den äldre patienten
Eftersom vi ibland arbetar i patientens hem måste du klara av att vistas i miljöer med husdjur/pälsdjur och inte vara känslig för röklukt.
Övrig information:
Sök!
Vi ser fram emot att få välkomna just dig till vårt team av kompetenta kollegor! Intervjuer sker löpande, så vänta inte – skicka gärna in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Rehab Nordväst Kontakt
Michael Sahlin, Sveriges Arbetsterapeuter 08-50748882 Jobbnummer
9958351