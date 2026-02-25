Solna HLM söker specialist i allmänmedicin
2026-02-25
Vi söker en distriktsläkare som vill arbeta 2 dagar i veckan på vår välfungerande mottagning i Frösunda, Solna.
Som distriktsläkare hos oss blir du en viktig del av ett erfaret och väl sammansvetsat team. Du arbetar med sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvård, mer tid avsatt för både planerade och akuta besök.
Vi erbjuder flexibelt upplägg och god arbetsmiljö.
Vi har hög tillgänglighet och bra kontinuitet för våra patienter.
Låter detta som något för dig?
Skicka gärna din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: marianne.hanna@solnahlm.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Medijohn AB
Gustav III:s Boulevard 42 (visa karta
169 73 SOLNA Jobbnummer
