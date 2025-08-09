Solna HLM i Frösunda söker legitimerad sjuksköterska
2025-08-09
Vill du vara en viktig del av vårt engagerade team på en modern och välkomnande vårdcentral i Solna? Vi söker nu en driven och positiv sjuksköterska/ distriktssköterska som vill utvecklas tillsammans med oss och bidra till högkvalitativ primärvård.
Solna HLM i Frösunda har legat på första plats i flera år på patientenkäten. Vi har kollektivavtal.
arbetsuppgifter:
I rollen som sjuksköterska/distriktssköterska kommer du att arbeta med telefonrådgivning och mottagningsarbete. Vaccination. Vi använder journalsystemet Take Care, och vi ser gärna att du har erfarenhet av detta eller liknande system. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
E-post: marianne.hanna@solnahlm.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medijohn AB
(org.nr 556952-5065)
Gustav III:s Boulevard 42 (visa karta
)
169 73 SOLNA Jobbnummer
9451413