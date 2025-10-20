Solede skola söker lärare i svenska som andraspråk F-5
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Sundsvall Visa alla grundskollärarjobb i Sundsvall
2025-10-20
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Sundsvall
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen möter våra cirka 3 000 medarbetare tillsammans cirka 14 000 barn och elever på fler än 100 förskolor och skolor runt om i kommunen varje dag. Varje barn och elev i Sundsvalls kommuns förskolor och skolor ska kunna utvecklas, lära sig och nå sina mål efter sina egna förutsättningar. Varje elev ska kunna lämna skolan med vilja, kunskap och goda förutsättningar att möta vuxenlivet och framtiden.
Solede skola ligger i Kvissleby och tillhör Nivrenaskolans F-9 organisation. På skolan går cirka 140 elever i årskurs F-5. Skolan ligger mitt i bostadsområdet Nolby, med välutrustad skolgård och närhet till skidspår, badhus och slalombacke.
Skolan arbetar i två arbetslag, F-5 och fritidshem. Vi strävar efter att eleverna ska vara väl förberedda inför framtiden. Visionen genomsyrar arbetslagens arbete med att forma undervisningens i skolans riktning. Vi lägger ett stort fokus på både läsinlärning och trygg skoldag.
Vi erbjuder dig en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. Med ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete skapar vi förutsättningar för lärande och möjligheter för alla elever att nå målen. Vi arbetar för att gemensamt skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
* Planera, genomföra och utvärdera undervisning i svenska som andraspråk utifrån kursplan och elevernas behov.
* Leda och stimulera elevernas språkutveckling i tal, läsning och skrivande med fokus på både vardagsspråk och skolspråk.
* Kartlägga och följa upp elevernas språkutveckling (t.ex. genom Bygga svenska och annan kartläggning).
* Samverka med klasslärare och ämneslärare för att utveckla språk- och kunskapsutvecklande undervisning i alla ämnen.
* Bidra i bedömning, analys och uppföljning av elevernas resultat.
* Samarbeta med modersmålslärare, studiehandledare och elevhälsoteam.
* Aktivt bidra till skolans utvecklingsarbete och till en trygg, inkluderande och språkrik lärmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet i svenska som andraspråk för årskurs F-5. Du har erfarenhet av att arbeta språkutvecklande i klassrummet och god förmåga att kartlägga, bedöma och analysera elevers språkutveckling.
Erfarenhet av arbete som lärare i svenska som andraspråk och av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är meriterande.
Du är en tydlig och trygg ledare i klassrummet som skapar studiero och väcker elevernas nyfikenhet. Du har lätt för att bygga positiva relationer med såväl elever som kollegor och vårdnadshavare. Ditt arbetssätt präglas av ett inkluderande förhållningssätt där du ser flerspråkighet som en tillgång.
Som person är du flexibel och lösningsfokuserad, med god samarbetsförmåga och en vilja att bidra till skolans gemensamma utveckling. Du arbetar prestigelöst och delar gärna med dig av din kompetens i det kollegiala lärandet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
Är du intresserad av att läsa mer om Sundsvall? Klicka in på www.sundsvall.se
eller är du intresserad av hur det vore att bo och arbeta i Sundsvall kan du läsa mer på www.nykommun.se/kommun/sundsvall/
Vid begäran skall betyg/ examensbevis/studieintyg/lärarlegitimation som styrker att du har rätt kvalifikationer för tjänsten lämnas in.
Den som erbjuds en anställning skall lämna ett giltigt utdrag ur polisens belastningsregister enligt SFS 2000:873. Blankett för beställning av utdrag ur belastningsregistret hittar du på www.polisen.se.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att inte övertalighet uppkommer inom annan del av kommunen som gör att den tillsätts den vägen.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Sundsvalls kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Är du även intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap/deltidsbrandman, klicka på länken: https://www.rtjmedelpad.se/om-oss/jobba-hos-oss/raddningstjanstpersonal-i-beredskap-rib
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C284858". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvalls kommun
(org.nr 212000-2411) Arbetsplats
Sundsvalls kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Maria Svansdóttir Sundberg 073-2450805 Jobbnummer
9565233