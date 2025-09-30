Soldiers Inc. Söker behovs- eller timanställda med möjlighet till fast jobb
2025-09-30
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
, Falkenberg
Soldiers Incorporated är ett företag vars syfte är att kunna erbjuda framförallt värnpliktiga sin första anställning och språngbräda ut i sin framtida karriär. Vi vet att erfarenheter och kunskaper man för med sig efter värnplikten är högt efterfrågade i det privata näringslivet men ofta svåra att formulera i ett CV. Klassiska militära egenskaper som att leda sig själv och andra i en ständigt föränderlig omgivning, leta uppgifter, arbeta strukturerat och situationsanpassat. Arbeta i olika gruppkonstellationer där vi tillsammans löser uppkomna problem med hjälp av uppdragstaktik och under stort eget ansvar präglar vår personal och chefer.
Även våra kunder uppskattar dessa erfarenheter och egenskaper, därför behöver vi bli fler. I dagsläget utför vi arbete framförallt i tre verksamhetsområden vilka består av installation, lagerarbete, fastighetsskötsel.
Vi söker behovs- eller timanställning personal men även personal för extrajobb med annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50%. Känner du igen dig i beskrivningen ovan och hellre anmäler förslag på lösning än begränsningar är du välkommen att skicka en ansökan!
Exempel på arbetsuppgifter
Fastighetsskötsel
LagerhanteringPubliceringsdatum2025-09-30Kvalifikationer
Fyllda 18 år
Personlig lämplighet
Genomförd värnplikt med godkända resultat är meriterande
Annan militär erfarenhet från t.ex. frivilliga försvarsorganisationer är meriterande
B-Körkort är ett krav
Vanlig arbetstid 07-16
(Obekväm arbetstid kan förekomma) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@soldiersinc.se Arbetsgivare Soldiers Incorporated i Sverige AB
(org.nr 559317-4906), https://soldiersinc.se/
Lodgatan 14 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Arbetsledare
Linus Gustafsson jobb@soldiersinc.se Jobbnummer
9533469