Soldathemsassistent med hjärta och driv sökes till Halmstads soldathem
Föreningen Halmstads Soldathem / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Halmstad
2025-09-26
eller i hela Sverige
Har du ett stort hjärta för människor, brinner för att ge service med det lilla extra och gillar variation? Skulle du trivas med att du ena dagen befinner dig i skogen och muntrar upp stor grupp värnpliktiga och nästa dag bakar 120 bitar silviakaka, städar personalutrymmen och fyller på merch i soldatshoppen? Då är det dig vi söker!
VILKA ÄR VI?
Svenska Soldathemsförbundet är en ideell organisation som verkar nationellt i samverkan med och på uppdrag av Försvarsmakten. Vi erbjuder en meningsfull fritid för värnpliktiga och stöd till soldater, veteraner och deras anhöriga. Våra 25 soldathem runt om i landet är en mötes- och återhämtningsplats för våra målgrupper. I Halmstad drivs arbetet av en förening med styrelse och fem anställda. Styrelsen för Föreningen Halmstads soldathem blir din arbetsgivare och verksamhetschefen din arbetsledare. Du kan läsa mer om oss på soldathem.org.
I 115 år har soldathemsverksamheten funnits i Halmstad och varit en naturlig plats för soldater att återhämta sig. Närvaro och omtanke präglar alla våra möten. Vi har ett kafé och en restaurangservering som är mycket uppskattad.
Den militära verksamheten i Halmstad växer. Samtliga av garnisonens tre enheter; Luftvärnsregementet, Försvarsmaktens tekniska skola och Militärhögskolan Halmstad genomgår en stark tillväxt. Under de kommande åren kommer särskilt antalet värnpliktiga att öka.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som vill bära soldathemsverksamheten tillsammans med oss och ge av din energi, passion och glädje. Vi söker en lagspelare som lägger stor vikt vid gott samarbete och öppen kommunikation. Du har lätt för att lära dig, är självgående och bra på att upptäcka behov och fylla dem. Du kommer gärna med idéer för att utveckla verksamheten och tycker om att testa nytt, men lyssnar lika gärna in andras förslag och vågar satsa på förändring.
Du har hög social kompetens, visar i praktiken att du sätter andra före dig själv men är samtidigt trygg i ditt eget värde. Du är bekväm i mötet med större grupper och håller gärna i aktiviteter för de värnpliktiga. Du verkar för en öppen och inkluderande värdegrund som självklar utgångspunkt i mötet med andra. Erfarenhet av att arbeta i restaurang, kafé eller kassa är meriterande, likväl som kunskap i livsmedelshantering och hygienkrav, men inte ett krav.
Erfarenhet av att arbeta i militär kontext samt arbete med unga vuxna är meriterande, men inte nödvändigt. Genomförd värnplikt är ett stort plus. Tjänsten innebär att du kommer att bli krigsplacerad på Halmstads soldathem.
Du är flexibel avseende arbetstid och kan jobba både dag-, eftermiddags- och kvällstider samt under någon helg. Du har inga problem med att schemat kan komma att ändras p.g.a. behov i verksamheten, självklart då i samråd med verksamhetschef. Din arbetsplats är både på soldathemmet och ute där de värnpliktiga vistas.
Vi önskar också att du skapar dig en förståelse och har ett intresse för soldathemmets diakonala uppdrag. Vi ser därmed att du delar de värderingar som uttrycks i föreningens stadgar.
VAD ERBJUDER VI?
En anställning med variation i dina arbetsuppgifter
Personlig och yrkesmässig utveckling
Delaktighet i en arbetsgemenskap inom Soldathemsrörelsen
Frihet under ansvar
Ett arbete med många kontakter både internt och externt
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtalsenliga arbetsvillkor och lön enligt Visita HRF
SÅ ANSÖKER DU:
Vi ser fram emot din ansökan tillsammans med CV, personligt brev och löneanspråk ställt till halmstad@soldathem.org
med kopia till styrelsens ordförande Conny Hansen: conny.hansen@mil.se
Om du går vidare kommer du att behöva visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Omfattning mellan 50-80%.
Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut.
Vi tillämpar provanställning de första 6 månaderna.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
Mail till halmstad@soldathem.org med kopia till conny.hansen@mil.se
E-post: halmstad@soldathem.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Soldathemsassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föreningen Halmstads Soldathem
, https://soldathem.org/soldathem/halmstad/
Högelid (visa karta
)
301 80 HALMSTAD Arbetsplats
Föreningen Halmstads Soldathem Kontakt
Verksamhetschef
Maria Lovelöv halmstad@soldathem.org 0703999221 Jobbnummer
9529567