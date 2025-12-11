Soldater till 1. Norrlandsjägarskvadron, Norrlands Dragonregemente K 4
2025-12-11
K 4 är ett specialiserat förband som är i framkant inom många områden. Förbandets specialitet är att utbilda och vidmakthålla norrlandsjägarförband för strid på djupet på nordkalotten.
K 4 söker nu soldater till 1.Njskv med placering i Arvidsjaur. Lockas du av att arbeta med att skapa förutsättningar för förbandets verksamhet i fred, kris och krig? Då är det här något för dig. Tillsammans skapar vi förutsättningar för Sveriges försvar.
1.Njskv rekryterar under våren mot flertalet befattningar och tjänster. Dina resultat, lämplighet, erfarenheter och önskemål kommer vägas in vid beslutet om din placering vid skvadronen.
Om Skvadronen
1.Njskv är K 4's stående skvadron och arméns främsta enhet för operationer på djupet i subarktisk miljö. Skvadronens huvuduppgift är att genom strid och spaning påverka motståndarens kritiska sårbarheter med egna eller externa resurser. Skvadronen är sammansatt av två jägarplutoner, en funktionspluton och en spaningspluton.
1.Njskv rekryterar under våren mot flertalet befattningar. Dina resultat, lämplighet, erfarenheter och önskemål kommer vägas in vid beslutet om din placering vid skvadronen.
Sökbara befattningar är Jägarsoldat med inriktning mot:
Skytt/fältarbetare: Som fältarbets- och vapenspecialist har du en fördjupad kompetens inom sprängtjänst, minor forcering med kinetisk och mekanisk metod.
Signalist: Som signalist är du specialist på plutonens sambandssystem, Du säkerställer samband med högre chef och inom egen enhet. Du har en central roll i både planeringen och genomförandet av enhetens uppgift.
Samband/Ledning: Som samband-/ledningssoldat är du specialist på skvadronens sambandssystem. Du möjliggör skvadronsledningens förmåga att leda egna enheter samt att ge högre chef en detaljerad lägesbild.
Sjukvård: Som jägarsjukvårdare ansvarar du för sjukvårdstjänsten och stridsvärdet på din grupp. Du leder såväl omhändertagandet som planeringen av sjukvårdstjänsten på din enhet
Förare: Som förare på transportgruppen stödjer du skvadronen med transporter, logistik och reperationsresurser på skvadronens samtliga fordon.
SUAV: Som SUAV operatör stödjer du skvadronen med kvalificerad inhämtning för ledning och underrättelse.
Prickskytte: Som prickskytt tjänstgör du antingen som prickskytt eller observatör i ett prickskyttepar. Ditt prickskyttepar löser antingen uppgift självständigt eller som en del av en omgång eller grupp.
Eldledning: Som eldledare understödjer du din enhets lösande av uppgift med indirekt bekämpning. Du löser din uppgift som en del av en omgång eller grupp. Du är utbildad på nationella så väl som internationella plattformar och behärskar engelska i tal på en god nivå.
Vissa befattningar kan komma att förändras beroende på organisationens behov.
KRAVPubliceringsdatum2025-12-11Kvalifikationer
• Genomförd/pågående värnplikt med betygen/prognos JA-2-2
• Simkunnig (400m + livräddning)
• Godkända fystester (genomförs under kompletterande prövning)Dina personliga egenskaper
Som person skall du vara driven, ansvarstagande och besitta god förmåga att arbeta i grupp.
Du bör ha god självinsikt om egna förmågor och begränsningar samt välutvecklad självdisciplin. Du skall kunna ta emot och bearbeta delgiven feedback på ett konstruktivt sätt.
Mycket stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Genomförd värnplikt på K 4 eller motsvarande förband
• Grundutbildad inom de senaste 5 åren
• Utbildning på RA1512/RA1513
• Utbildad Jägarsjukvårdare, Sjv Avancerad
• B-körkort, C-körkort
• Militärt förarbevis skoter
• Militärt förarbevis på LpTgb + Släp
• Utbildad befälhavare UAV05
• Utbildad befälhavare UAV06A/B
• Utbildad Prickskytt enligt FM utbildningsplan
• Utbildad Eldledare enligt FM utbildningsplan
• Goda kunskaper i engelska
• Militär SkyddsvaktÖvrig information
Anställningsform: Militär, tidsbegränsad anställning som GSS/K. Vi tillämpar 6 månader provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Arvidsjaur
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse, preliminärt V.27
Inför anställning genomförs en anställningsprövning, innehållande fysiska tester, intervju och säkprövning i Arvidsjaur 13 till 20 februari 2026.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessenK4-njbat-1jskv@mil.se
Märk ditt mail med "rekrytering" i ämnesfältet
Fackliga företrädare Officersförbundet, OKND, Richard Holmén K4-oknd@mil.se
Försvarsförbundet, OFR/S, Kristina Stavenor K4-forsvarsforbundet@mil.se
Saco-s, Marcus Pavvalk4-saco-s@mil.seSå ansöker du
Din ansökan ska innehålla:
• Personligt brev
• CV med referenser
• Gymnasiebetyg samt från ev. högre utbildningar
• Militära betyg och omdömen
• Relevanta utbildningsbevis för tjänsten
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-09
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Norrlands dragonregemente är ett av Sveriges nya regementen, men med en lång och anrik historia. Förbandet kan agera och verka i alla Sveriges miljöer, där krigsförmågan i den subarktiska miljön är kärnan och specialiteten. Regementets huvudort är Arvidsjaur, vars ödemarksmiljöer och närhet till fjällen ger svåra och utmanande förhållanden för våra soldater att träna i. Läs mer på : www.forsvarsmakten.se/k4
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
