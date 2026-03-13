Soldater (GSS/K) till 2a kompaniet - Sjukhusbataljonen
Vill du vara en del av Sveriges försvar och på så vis stå upp för landets fred och frihet och rätten att leva som vi själva väljer. Sjukhusbataljonen söker nu soldater för kontinuerlig anställning till flera befattningar.
Försvarsmedicincentrum
Försvarsmedicincentrums uppdrag är att förse Försvarsmakten med kvalificerade medarbetare inom hälso- och sjukvård, därutöver innebär uppdraget utveckling och försörjning av sjukvårdsmateriel och läkemedel. Sjukhusbataljonen verkar som Försvarsmaktens operativa fältsjukhusförband med insatsförmåga såväl nationellt som internationellt med betoning på ledning, logistik och sjukvård. Dessutom genomför förbandet värnpliktsutbildning.
Du ska vid anställningens start ha genomfört relevant befattningsutbildning med godkänt resultat kopplat till den befattning du söker.
Vi söker medarbetare till följande befattningar:
• Stabsassistent/Stabsbiträde
• Logistikassistent
• Sjukvårdare
• Logistiksoldat
Samtliga tjänster är på nivå OR 1-4. Det dagliga arbetet sker i pluton och består av blandade uppgifter.
Arbetet som GSS/K är omväxlande och i stort innebär arbetet att du:
• Genomgår fortsatt befattnings- och soldatutbildning
• Deltar i övningar
• Vårdar utrustning och materiel
Information om respektive befattning finns på Försvarsmaktens hemsida: Befattningsguide.Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
• Genomförd och godkänd värnplikt vid anställningstillfället
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• B-körkort
• Fysisk status enligt FM FysS
• Svenskt medborgarskap
Specifika krav per befattning
• Sjukvårdare: Godkänd befattningsutbildning inom sjukvårdstjänst.
• Logistiksoldat: Godkänt militärt förarbevis - Tunglastbil
• Stabsassistent: Godkänd GU mot Stab-/ledningssoldatDina personliga egenskaper
Vi söker lagspelare som med positiv energi bidrar till gruppens sammanhållning och gemensamma framgång. Du är en problemlösare som kan arbeta såväl självständigt som i team, gärna tar initiativ och fullföljer dina uppgifter. Vidare är du flexibel och anpassar dig snabbt till förändrade förutsättningar och nya utmaningar.
Meriterande
• Övriga militära förarbevisÖvrig information
Anställningsform: GSS/K-anställning (tidsbegränsad anställning under 8+4 år) vilken inleds med en provanställning under 6 månader
Nivå: Lägst OR1
Sysselsättningsgrad: Heltid. Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Arbetsort: Göteborg
Tillträdesdatum: 2026-08-01, börjar med två veckor förskottssemester
Lön: Individuell lönesättning
Rekryteringsprocess
Intervjuer med sökande kommer ske löpande. Sökande som går vidare kommer att kallas till anställningsintervju och säkerhetsprövningsintervju.
Upplysningar om befattningen
John Richardsson, tel FM växel: 08-788 75 00
Patric Millby, tel FM växel: 08-788 75 00
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Julia Åhsberg, tel FM växel: 08-788 75 00Fomedc-sjhbat-s1@mil.se
Fackliga företrädare
SACO, saco-gbg@mil.se
SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se
Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se
OFR/S, forsvarsforbundet-Goteborg@mil.seSå ansöker du
Välkommen med din ansökan innehållande:
1. CV och personligt brev: Beskriv tidigare arbetslivserfarenhet och varför du söker tjänst hos oss.
2. Referenser: Minst två referenser varav en militär chef.
3. Kopior på:
• Körkort och eventuella militära förarbevis
• Intyg på genomförd eller pågående militär grundutbildning
• Civila gymnasiebetyg
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
