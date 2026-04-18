Solcellsinstallatör/Elektriker Växelriktare & Batteri (Malmö/skåne)
2026-04-18
Vi söker nu erfarna solcellsinstallatörer/elektriker till vårt team i Malmö. Du kommer arbeta med installation av kompletta solcellssystem, med särskilt fokus på växelriktare och batterilagring.
Om rollen
Du arbetar ute hos kund med installation, driftsättning och felsökning av:
Växelriktare (t.ex. Huawei, Fronius eller liknande)
Batterilösningar (t.ex. BYD, Emaldo eller motsvarande)
Solcellsanläggningar (AC)
Arbetet sker främst i Skåne med utgångspunkt i Malmö.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av solcellsinstallationer i minst 1-2 år
Har erfarenhet av växelriktare och batterisystem
Har B-körkort
Är flexibel och kan arbeta på annan ort med övernattning vid behov
Har kundfokus och ett professionellt bemötande
Är självgående, noggrann och lösningsorienterad
Är ansvarstagande
Talar svenska eller engelska
Meriterande:
Erfarenhet och kunskap om växelriktare och batterisystem
Tidigare arbete med energilagring
Vi erbjuder:
Tjänstebil
Stabil arbetsgivare med växande projektportfölj
Möjlighet att utvecklas inom framtidens energilösningar
Anställningsform:
Heltid / projektanställning
Start:
Enligt överenskommelse (gärna omgående)
Skicka CV och kort presentation till: Info@maxelsyd.se
Märk ansökan med "Solcellsinstallatör Malmö"
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@maxelsyd.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Solcellsinstallatör Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare maXel Syd AB
(org.nr 559362-1997), https://www.maxelsyd.se/
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
MaxEl Syd AB Kontakt
Ägare
Tommy Long info@maxelsyd.se 0763290606
