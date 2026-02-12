Solcellselektriker / Installationselektriker Batterilagring till villa
egna elkraft MPT Sverige AB / Installationselektrikerjobb / Helsingborg Visa alla installationselektrikerjobb i Helsingborg
2026-02-12
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos egna elkraft MPT Sverige AB i Helsingborg
Vill du arbeta med framtidens energilösningar - på riktigt?
Vi söker nu en driven och engagerad elektriker som vill vara med och installera moderna batterilösningar i villor och bidra till Sveriges energiomställning.
Hos oss får du arbeta med marknadsledande produkter inom energilagring och smart styrning - i ett bolag som växer snabbt och som sätter kvalitet, kultur och kundnöjdhet främst.
Om rollen
Som solcellselektriker hos oss arbetar du främst med:
Installation av batterilagring i villa (AC/DC-kopplade system)
Integration mot befintliga solcellsanläggningar
Installation av växelriktare och smarta energistyrningssystem
Felsökning och optimering
Direktkontakt med kund på plats
Du arbetar i team tillsammans med andra elektriker, montörer och projektledning och är en nyckelperson i att leverera en trygg och professionell installation.
Vi söker dig som:
Är utbildad elektriker (ECY-certifikat meriterande)
Har erfarenhet av service, installation eller solenergi (meriterande men inget krav)
Är noggrann, lösningsorienterad och självgående
Har B-körkort
Vill utvecklas och växa tillsammans med bolaget
Vi värdesätter rätt attityd och driv minst lika högt som erfarenhet.
Vad vi erbjuder
En stabil arbetsgivare med stark tillväxt
Rolig, familjär och ambitiös företagskultur
Möjlighet att arbeta med marknadens mest moderna energilösningar
Bra lön och bra villkor
Store utvecklingsmöjligheter i takt med att bolaget växer
Vi är ett bolag som tänker långsiktigt. Hos oss är du inte en kugge i maskineriet, du är en viktig del av laget.
Om oss
Vi är ett växande energibolag med fokus på solceller, batterilagring och smart energistyrning för privatpersoner. Vår ambition är att leverera marknadens bästa kundupplevelse - både vid installation och långt därefter.
Vi tror på kvalitet före volym, långsiktighet före snabba affärer och ett starkt team före allt annat.
Låter det som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: marcus@egnaelkraft.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare egna elkraft MPT Sverige AB
(org.nr 559490-5084)
Bergavägen 13 (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Projektansvarig
Angelica Jansson angelica@egnaelkraft.se Jobbnummer
9738499