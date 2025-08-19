Sökes till en äventyrlig ung dam med glimten i ögat med skinn på näsan
2025-08-19
Vi på KSJ AB jobbar med personlig assistans - som det är tänkt!
Här möter du Karin, Magnus, Sylvia och Bibban med lång erfarenhet, stort engagemang och ett hjärta för människor. Vi vet att bra assistans bygger på trygghet, respekt och ett nära samarbete. Med lång och gedigen erfarenhet inom personlig assistans, både från stora och mellanstora bolag, vet vi vad som krävs för att skapa trygghet, kontinuitet och livskvalitet för våra kunder - men också för våra viktiga assistenter.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bra villkor, är anslutna till kollektivavtal och ger ett generöst friskvårdsbidrag.
Hos oss är du viktig - både för kunden och för oss!
Hälsa gärna på oss på Elbegatan 5 i Malmö - stäm bara av så vi är på plats först.
För att säkerställa en trygg och säker assistans genomför vi en bakgrundskontroll om du blir aktuell för tjänsten. Om arbetet innebär insatser åt barn krävs även att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med gällande lagstiftning.
Är du vardagshjälten vi söker?
Vi söker dig som är kvinna och som vill göra skillnad på riktigt - i en annan människas vardag. Du kommer jobba hemma hos en 34-årig tjej med Downs syndrom och autistiska drag, och låt oss säga så här: det här jobbet är allt annat än slentrian!
Lite om kunden
Har du någonsin träffat någon med Downs syndrom? Då vet du att det ofta handlar om stora hjärtan, smittsamma skratt, starka viljor och en otrolig känsla för närvaro i stunden. Vår kund är inget undantag. Hon är bestämd, busig och briljant - när hon vill. Hon vet vad hon vill, och ibland också väldigt tydligt vad hon inte vill.
Alla dagar är inte solsken, så du behöver vara beredd på att mötas av en trotsig "tonåring" i vuxen kropp - och ändå möta det med tålamod, kreativitet och värme. Men de där dagarna? De vägs snabbt upp av de fantastiska stunderna av närhet, skratt och små segrar som gör det här jobbet så meningsfullt.
Vi söker dig som:
• Är kvinna
• Har sunt förnuft, humor och ett tryggt lugn
• Gillar att laga mat och hålla ordning i ett hem
• Kan motivera och bryta i rätt läge när humöret svajar
• Är påhittig, initiativrik och hittar guldkorn i vardagen
• Kan förvandla dammsugning till ett drakäventyr och trädgårdsarbete till sagotid
• Inte är allergisk - det finns djur i hemmet!
• Är okej med att cykla lådcykel (kunden älskar det!)
• Gärna är lite händig och har känsla för att hjälpa till att hålla hemmet i fint skick
Du behöver inte:
• Ha körkort
Du behöver inte:

• Ha körkort
• Vara rökfri (men ingen rökning i tjänst, så klart)
Tjänsten är schemalagd, både dag och natt, under veckodagar och under helger (väntetid/jour på natten med jourersättning mellan 23:00-06:00). Kunden går på daglig verksamhet på vardagar (mån-tors 09:00-15:00 samt fre 09:00-12:30) och har under dessa tider ingen assistans då personalen på daglig verksamhet hjälper henne.
Omfattning av tjänst diskuteras vid intervju.
Kunden bor i en marklägenhet med liten trädgård i ett lugnt område. Du kommer vara hennes följeslagare i vardagen - någon som aktiverar, stöttar, utmanar och får henne att leva sitt allra bästa liv.
Personkemin är viktigast av allt. Det spelar ingen roll om du har erfarenhet eller inte - även om det såklart är ett extra stort plus - klickar det mellan dig och kunden, då har vi något riktigt bra på gång.
Är du vår nästa vardagshjälte?
Sök redan idag - vi längtar efter att höra från dig! Ersättning
