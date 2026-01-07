Sökes personlig assistent till en tjej i Malmö
Saki Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-01-07
Saki Assistans är verksamma över hela Sverige och arbetar med personlig assistans med människor med funktionsnedsättningar. Vi arbetar efter fyra grundpelare som speglar verksamheten och våra värderingar Inflytande, Närhet, Flexibilitet och Förståelse arbetar vi för att våra uppdragsgivare, trots en funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Vi söker dig som är lugn, pålitlig, punktlig, ansvarsfull och har lätt för att samarbeta. Du tar egna initiativ och ser möjligheter istället för problem.
Du skall ha förståelse för kunden och dennes situation och på ett professionellt sätt kunna lösa uppkomna problem.
Saki Assistans söker personlig assistent till en tjej bosatt i Malmö. Som assistent är du en avgörande förutsättning för att kundens liv, hälsa och vardag fungerar. Arbetsplatsen är kundens hem och utanför hemmet. Du assisterar kunden med de grundläggande behoven och i andra vardagliga sammanhang som tex allt från personlig hygien,i alla vardagliga situationer i hemmet/utomhus till promenader utomhus.. Du bör vara beredd att arbeta nära kunden och ge ett professionellt stöd i nära och stundtals intima situationer.
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt. Var god ange annonsrubrik i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: jobbansokan@sakiassistans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saki Assistans AB
(org.nr 556790-9428), http://www.sakiassistans.se
215 81 MALMÖ Jobbnummer
9671870