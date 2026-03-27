Sökes omgående: Operativ verksamhetschef (vikariat) till yrkeshögskola
2026-03-27
Om jobbet
Vikarierande operativ verksamhetschef (60-80%) - Grit Academy
Vi söker omgående en vikarierande operativ verksamhetschef som kan ta ett helhetsgrepp om verksamheten under tiden vi rekryterar en permanent lösning.
Detta är en roll för dig som har erfarenhet som skolledare eller rektor, är trygg i en operativ miljö och snabbt kan sätta dig in i en verksamhet. Du förväntas ta ansvar från dag ett och säkerställa att kvalitet, struktur, systematiskt kvalitetsarbete (SKA), personalansvar och myndighetskrav upprätthålls utan avbrott.
Du arbetar nära VD och har en nyckelroll i att hålla verksamheten stabil, strukturerad och välfungerande under denna period.
Om rollen
Detta är en tydligt operativ roll med fokus på struktur, kvalitet, uppföljning och regelefterlevnad.
Du arbetar nära den dagliga verksamheten och säkerställer att rutiner, processer och krav efterlevs i praktiken. Rollen kräver att du är självgående, trygg i ditt ansvar och van att snabbt skapa överblick och kontroll.
Grit Academy är en mindre organisation med korta beslutsvägar. Den interna personalstyrkan består av cirka 5-7 personer, och utbildare är i huvudsak konsulter.
Huvudsakliga ansvarsområden
Personalansvar
Leda personal i det dagliga arbetet (personalstyrka om cirka 5-7 personer)
Säkerställa en god arbetsmiljö, tydlighet och struktur
Följa upp prestation, ansvar och trivsel
Myndighetskrav och regelefterlevnad
Säkerställa att verksamheten följer lagar, förordningar och myndighetskrav
Ansvara för dialog och löpande kommunikation med myndigheter
Hantera rapportering, uppföljning och kravuppfyllnad
Systematiskt kvalitetsarbete (SKA)
Driva och upprätthålla skolans systematiska kvalitetsarbete
Arbeta med uppföljning, dokumentation och förbättringsåtgärder
Säkerställa att kvaliteten i utbildningarna upprätthålls
Operativt ansvar
Vara aktivt delaktig i verksamhetens dagliga drift
Säkerställa att rutiner, processer och struktur fungerar i praktiken
Identifiera brister och genomföra förbättringar
Vi söker dig som
Har akademisk utbildning och flerårig erfarenhet som skolledare, rektor eller motsvarande roll
Har gedigen och väl dokumenterad erfarenhet av att arbeta mot myndighet, regelverk och förordningar, inklusive dialog med MYH, Skolverket eller Skolinspektionen
Är van vid tillsyn, granskning och att verka i en verksamhet som följs upp av myndighet
Har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete (SKA) samt dokumentation, rapportering och uppföljning
Har god förståelse för kravbilden inom skola eller annan reglerad verksamhet
Kan snabbt sätta dig in i en verksamhet, skapa struktur och ta operativt ansvar
Meriterande
Erfarenhet av tillsättning av praktikplatser/LIA
Erfarenhet av samarbete med näringslivPubliceringsdatum2026-03-27Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Trygg och stabil i ditt ledarskap
Kommunikativ och professionell i dialog med både personal och myndigheter
Strukturerad och metodisk i ditt arbetssätt
Noggrann med hög kvalitetsmedvetenhet
Har en stark känsla för kontroll, uppföljning och dokumentation
Självdrivande, handlingskraftig och trivs i en operativ rollOm tjänsten
Omfattning: 60-80%
Placering: Malmö (arbete sker på plats)
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning / konsultuppdrag under rekryteringsperiod
Start: Omgående
Vi erbjuder
En central och operativ roll där du får ansvar för att hålla ihop och driva verksamheten under en viktig period. Du blir en del av ett engagerat team med höga ambitioner och tydligt fokus på kvalitet.Så ansöker du
Vi svarar endast på ansökningar som innehåller:
CV (på svenska)
Personligt brev (på svenska)
Vi svarar endast på ansökningar som motsvarar den kravbild som tjänsten ställer.
Standardansökningar och ChatGPT-genererade ansökningar undanbedes.
Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: rekrytering@gritacademy.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarierande Operativ VC 2026".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Grit Academy AB
(org.nr 556823-4636)
Östra Rönneholmsvägen 19 (visa karta
)
211 47 MALMÖ Arbetsplats
