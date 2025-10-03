Sökes: Lagerhjälte som gillar fart, fysik och att få saker gjorda!
2025-10-03
Här snackar vi lager med tempo! Vi söker dig som vill vara en nyckelspelare i ett team där allt handlar om att få saker att flyta - snabbt, noggrant och tillsammans. Som lagerarbetare hos vår kund hanterar du varor från A till Ö: in, ut, upp, ner och iväg. Och du gillar det.
Det här är ingen bemanningstjänst. Du söker jobbet genom oss på Junglia, men blir anställd direkt av företaget.
Det du kommer göra (och göra bra):
Plocka och packa varor med skanner
Hålla lagret i toppskick
Hantera inkommande och utgående leveranser
Lastning/lossning (ja, det kan bli svettigt)
Jobba i ett team som kör fullt ös men med koll
Vi letar efter dig som:
Har jobbat på lager tidigare (men nybörjare med rätt attityd funkar också)
Inte ryggar för fysiskt arbete och högt tempo
Är strukturerad även när det är rörigt
Kan jobba skift (dag/kväll - beror på kunden)
Pratar och förstår svenska
Har truckkort (meriterande, men inte avgörande)
Du får:
Fast jobb direkt hos kundföretaget
Ett grymt gäng kollegor
Möjligheter att utvecklas och växa i rollen
En arbetsplats där ingen dag är den andra lik
