Sökes kvinnlig assistent 90% tjänst till kvinna i 20-års åldern
2026-01-27
Vi söker efter en kvinnlig assistent som vill jobba åt en aktiv kvinna i 20-års åldern.
Tjänstegrad 90% med sju pass per fyra veckor. Tjänsten är belägen i Enköping.
Som person är du lugn, trygg, flexibel, lyhörd, noggrann och ansvarsfull. Vi ser även gärna att du har nära till humor och skratt!
I dina arbetsuppgifter ingår att hjälpa till med allt som krävs för att få en god vardag tillsammans. Olika former aktiviteter är en viktig del av vardagen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och erfarenhet av att jobba med lågaffektivt bemötande är meriterande. Likaså om du har tidigare arbetslivserfarenhet som personlig assistent.
Arbetet sker dygnspass och dagpass, 7 pass i månaden.
Intervjuer sker löpande, skicka därför gärna in din ansökan redan idag.
Rökfrihet , simkunnighet och körkort är ett krav. Djur finns i hemmet.
Rekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på Storsjöbydens personliga assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här: Personlig assistent som yrke - en webbintroduktion - Socialstyrelsen utbildning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
(org.nr 556551-9674), https://spaab.tidvis.se/lediga_tjanster
https://www.spaab.se/ (visa karta
Ida Markeby-Redén ida@spaab.se
