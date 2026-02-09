SÖKES Gruppträningsinstruktör Fitness & Friends Jönköping
2026-02-09
Nu söker vi dig som vill vara med och inspirera våra medlemmar till att nå sina träningsmål genom gruppträning.
Är du, eller vill du utbilda dig till gruppträningsinstruktör? Sök redan idag.
Du får:
Inspirera och motivera våra medlemmar
Vara en del av vårt fantastiska TEAM
Hjälpa hundratals medlemmar till en bättre hälsa.
Vi tror du:
Har lätt att prata inför grupp och ge instruktioner
Är van att planera och genomföra gruppträningspass, gärna i flera koncept
Är en social glädjespridare full av energi.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, ansök därför så snart som möjligt.
Arbetet innebär att skapa och leda säker, rolig och effektiv gruppträning till våra medlemmar.
Hos oss på Fitness & Friends har vi vårt eget framtagna gruppträningskoncept. Alla gruppaktiviteter är förkoreograferade så att du lätt kan lära dig dem.
Passen är schemalagda främst på kvällstid och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
E-post: moa@fitnessandfriends.se Arbetsgivare Fitness & Friends By Nero AB
(org.nr 556685-8733), https://www.fitnessandfriends.se
Kungsgatan 5 A (visa karta
)
561 25 JÖNKÖPING Arbetsplats
Fitness & Friends Jobbnummer
9730923