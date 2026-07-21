Sökes! En ny kollega till vår kund- och lärarsupport
My Driving Academy Sweden AB / Kundservicejobb / Danderyd Visa alla kundservicejobb i Danderyd
2026-07-21
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Vi tror att man gör sitt bästa jobb när man trivs. Vill du bli en del av vårt team?
Ja, vi är en trafikskola. Och nej – det är inte alls så tråkigt som det kanske låter.
På My Driving Academy bygger vi en modern supportfunktion som hjälper både kunder, trafiklärare och receptionister på våra skolor runt om i Sverige.
Vi sitter bara några minuters promenad från Danderyds tunnelbana och är ett team som gillar högt tempo, stort engagemang och en arbetsplats där det är nära till både skratt och samarbete.
Vi tror att du:
Brinner för service och försäljning och gillar att hitta lösningar som gör skillnad för kunden.
Är nyfiken, engagerad och ser möjligheter där andra ser problem.
Trivs med ett högt arbetstempo och kan ge snabb service utan att tumma på kvaliteten.
Har lätt för att lära dig nya system och känner dig bekväm i en digital arbetsmiljö.
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Tycker om att samarbeta och vill bidra till en positiv arbetsplats där vi hjälper varandra att lyckas.
Det här erbjuder vi:
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Tjänstepension – för oss är din framtid viktig.
Friskvårdsbidrag för dig som vill investera i din hälsa.
Ett engagerat team där du får vara med och påverka, utvecklas och ha roligt på vägen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: jessica@mydrivingacademy.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare My Driving Academy Sweden AB
(org.nr 556943-1587), https://mydrivingacademy.com/
Vendevägen 90 (visa karta
)
182 32 DANDERYD Kontakt
Support ansvarig
Jessica Ledin Mazuran jessica@mydrivingacademy.se 0709829201, 0709829201 Jobbnummer
10008374