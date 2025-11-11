Sökes duktig och trevlig redovisningskonsult bokförare
2025-11-11
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
Vi välkomnar dig som är trevlig, kan löpande bokföring och arbetar självständigt.
Vi ett mindre team på några personer som växer organiskt tillsammans med våra kunder. Vi sitter vid Täby centrum.
Våra klienter som du kommer att hjälpa är små och medelstora företag i olika branscher, vi arbetar även med bostadsrättsföreningar.
Vi arbetar i BL och Fortnox och strävar efter att digitalisera alla flöden. Vi vill effektivisera bokföringen och därför vägleder vi och utbildar våra kunder att skapa rutiner och använda olika program och appar så att bokföringen blir lätt, smidig, snabb och rolig.
Dina erfarenheter
Vi vill gärna att teamet får en ny medlem, dig, som är flexibel, smart, noggrann, ordningsam, trevlig, energisk, snabbtänkt, har nära till skratt, kan hålla många bollar i luften, är stresstålig, vill utveckla verksamheten och själv komma upp till nästa nivå!
Vi ser att du har arbetat med löpande bokföring för företag och gärna även för bostadsrättsföreningar i några år. Du behöver behärska svenska, andra språk är meriterande.
Heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Start omgående enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi rekryterar själva och ber därför rekryteringsföretag att bortse från denna annons.
Ansök genom att maila
ditt personliga brev med bild och
CV tillmajka@a68.se
skriv "A68 ny bokförare" i ämnesraden
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
E-post: majka@a68.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A68 ny bokförare".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare A68 Redovisning AB
(org.nr 559167-7793)
Kemistvägen 6
)
183 79 TÄBY

Kontakt
Majka Jung majka@a68.se Jobbnummer
9599963