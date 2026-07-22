Söker två ordinarie assistenter till mitt fina team
Civitas Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-07-22
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Civitas Assistans AB i Falun
, Borlänge
, Leksand
, Rättvik
, Avesta
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Om företaget
Civitas Assistans grundades för att erbjuda något unikt inom personlig assistans i Dalarna: ett varmt, familjärt och samtidigt professionellt alternativ. Vi som jobbar här har lång erfarenhet av assistans både privat och professionellt. Som personlig assistent hos oss kommer du att vara en nyckelperson i någons liv. Därför tar vi vår roll som arbetsgivare på allvar. Hos oss får du inte bara ett jobb, du får ett sammanhang där du kan växa, påverka och känna dig viktig. Den kontaktperson du tilldelas har personlig erfarenhet från assistentjobbet och har på så sätt en större förståelse för både din och kundens situation.
Vi driver Civitas Assistans med en tydlig vision: att varje kund ska känna sig sedd, hörd och 100% trygg.
Välkommen med din ansökan så kan du bli en av oss.
Två av mina fantastiska assistenter ska ut på nya äventyr – kanske är det du som blir en del av mitt team?
Jag är en glad och omtänksam tjej på 35 år som bor i en egen lägenhet i Falun. För att min vardag ska fungera behöver jag stöd av personliga assistenter, och nu söker jag dig som vill vara en viktig del av mitt liv.
Mina dagar ser olika ut. Jag tycker om att titta på film, pyssla, åka på små utflykter med bilen tillsammans med mina assistenter. De dagar det fungerar för mig åker vi även till min dagliga verksamhet.
För mig handlar personlig assistans om så mycket mer än praktisk hjälp. Jag söker någon som vill lära känna mig, skapa en trygg relation och finnas där både i det lilla och det stora. När personkemin stämmer blir mina assistenter en viktig del av min vardag, och många har valt att stanna hos mig under lång tid.
Vad kommer du att hjälpa mig med?
Du hjälper mig med sådant som får vardagen att fungera, till exempel:
• personlig omvårdnad
• på- och avklädning
• matlagning
• hushållssysslor
• aktiviteter hemma och utanför hemmet
• att skapa en lugn, trygg och förutsägbar vardag.
Vem är du?
Jag tror att du är en lugn, varm och trygg person med mycket tålamod. Du har nära till skratt, tycker om att bygga relationer.
Det allra viktigaste för mig är att jag känner att du tycker om att vara hos mig och att du bryr dig om mig på riktigt. Om vi trivs tillsammans kommer vi att få en fin vardag ihop.
Du blir en del av ett härligt arbetslag där många har arbetat länge. Vi hjälps åt, ställer upp för varandra och vill att alla ska trivas. Jag känner mig mest bekväm med kvinnliga assistenter. Har du erfarenhet av autism är det ett plus, men dina personliga egenskaper betyder allra mest.
Tjänsten
Jag söker dig som vill arbeta på en fast schemarad. Arbetspassen är dygnspass kl. 09.30–09.30, och vi arbetar alltid med dubbel assistans. Det innebär att ni är två assistenter tillsammans under arbetspassen.
För att arbeta hos mig behöver du:
ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
ha B-körkort
tåla hund.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av personlig assistans
erfarenhet av autism.
Känner du att det här skulle kunna vara rätt plats för dig? Då hoppas jag verkligen att du söker! Jag ser fram emot att hitta någon som vill bli en del av mitt team och min vardag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Civitas Assistans AB
(org.nr 559501-1379)
784 54 BORLÄNGE Kontakt
Kontakt
Unni Viberg unni@civitasassistans.se 0768933880 Jobbnummer
10009623