Söker timvikarier till 2 härliga kunder i Almunge, perfekt extra jobb!
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2026-01-30
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Sugen på ett extra jobb? Tycker du om människor och gillar att hjälpa till, då har vi jobbet åt dig!
Vi på Alma Assistans är i stort behov av Personliga assistenter som vill arbeta som timvikarie. Framför allt behöver vi hjälp till en kvinna och en man som bägge bor utanför Almunge, kvinnan pratar och berättar vad hon behöver hjälp med, körkort är ett krav, då hon bor några km från bussen. Hon har katter, så du bör ej vara pälsallergier.
Mannen är mer multisjuk och kan ej kommunicera med tal, men är en glad kille som är som ett barn i sinnet.
Vi söker timvikarier som redan nu kan påbörja att gå intro. Önskvärt är om man kan arbeta dag/kväll och ibland nattpass, lite beroende på kund. Om du är lite flexibel så kan du få arbeta hos flera kunder för att komma upp i fler timmar. Stor chans att du kan få fortsätta vara timvikarie över sommaren om intresse finns.
Intro kan påbörjas snabbt till rätt person.
Du som söker passar in på följande beskrivning:
• är en lugn och trygg person med ett eget driv.
• ser och kan ta ansvar för vad som behöver göras.
• har en stor förmåga att sätta dig in i någon annans situation och perspektiv.
• har körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom vården, men inget krav.
Att personkemin mellan dig och vår kund stämmer är det viktigaste. För att kunna arbeta hos kunden krävs det att du behärskar och förstår svenska språket både i tal och skrift.
Välkommen in med din ansökan!
