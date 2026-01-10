Söker Taxiförare/Taxichafför
Uddin, Mohammad Jashim / Fordonsförarjobb / Uppsala Visa alla fordonsförarjobb i Uppsala
2026-01-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uddin, Mohammad Jashim i Uppsala
Är du en erfaren och serviceinriktad förare? Vi söker dig som vill vara en del av vårt dynamiska team!
Om jobbet:
Vi på Taxi Runway söker engagerade och pålitliga taxiförare för både hel- och deltidstjänster. Som taxiförare hos oss kommer du att ha en central roll i att erbjuda våra kunder en säker och bekväm resa.
Vi samarbetar med flera flygbolag, inklusive Lufthansa.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera:
• Köra kunder till deras destinationer på ett säkert och effektivt sätt
• Hjälpa kunder med bagage och andra behov
• Hantera betalningar och ge ut kvitton
• Hålla taxin ren och i gott skick
• Följ alla trafikregler och säkerhetsföreskrifter
Vi söker dig som:
• Har giltigt taxiförarlegitimation
• Har en god lokalkännedom och navigeringsförmåga
• Är punktlig, pålitlig och har en positiv attityd
• Kan kommunicera väl på svenska (andra språk är meriterande)
• Har tidigare erfarenhet som taxiförare
Vi erbjuder:
• Konkurrenskraftig lön och bonusmöjligheter
• Flexibla arbetstider
• Möjlighet till vidareutbildning och utveckling
• En trevlig och stödjande arbetsmiljöPubliceringsdatum2026-01-10Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev tillinfo@taxiiuppsala.se
senast 9 februari 2026. Märk ansökan med "Taxiförare-26".
För mer information,
besök vår hemsida www.taxiiuppsala.se
eller kontakta oss på
0723069233.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: info@taxiiuppsala.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddin, Mohammad Jashim
Kunsängsvägen 27 (visa karta
)
753 23 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Taxi Runway Jobbnummer
9677124