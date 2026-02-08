Söker Tandhygienist, Stockholm Skanstull

GladDental Clinic AB / Tandsköterskejobb / Stockholm
2026-02-08


Vi söker en entusiastisk Tandhygienist att ansluta till vårt team i Skanstull! På vår moderna klinik, belägen centralt intill tunnelbana och bussar, välkomnar vi dig till en stimulerande arbetsmiljö med dedikerade kollegor. Hos oss finns tre välutrustade behandlingsrum och ett härligt team bestående av en tandläkare och en tandsköterska.
Vi präglas av positivitet, glädje och kompetens, vilket skapar en atmosfär där du som delar vår passion får goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Med den senaste tekniken arbetar vi för att erbjuda våra patienter bästa möjliga vård.
Som en del av vårt team kommer du att arbeta med patienter i alla åldrar och med varierande vårdbehov. Vi erbjuder också utbildningar för din fortsatta utveckling.
Vi söker dig med avslutad tandhygienistutbildning och en stark serviceanda. Din förmåga att kommunicera effektivt, både muntligt och skriftligt, är av stor vikt för oss. Erfarenhet av OPUS och röntgenbildtagning (intraoral & panorama) är meriterande, och god datorvana är ett krav.
Anställningen är på deltid/heltid tillsvidare med provanställning. Intervjuer genomförs löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdag är den 6:e mars 2026. Vänligen bifoga examensbevis och CV med din ansökan. Vi ser fram emot att möta dig och välkomna dig till vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: info@gladdental.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anställning".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
GladDental Clinic AB (org.nr 559211-5447)
Ringvägen 125 (visa karta)
116 61  STOCKHOLM

Kontakt
VD
Narges Seif
info@gladdental.se
08-6408283

Jobbnummer
9729527

