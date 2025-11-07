Söker: Skräddare med erfarenhet av ändringar och reparationer
Attraktiv skrädderi göteborg AB / Skräddarjobb / Göteborg
2025-11-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker en erfaren skräddare som är skicklig på att göra ändringar och reparationer av kläder - såsom uppläggning, insömnad, byte av dragkedjor och andra noggranna arbeten.Publiceringsdatum2025-11-07Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet inom skrädderi och klädreparationer.
Goda kunskaper i svenska språket (för kundkontakt och förståelse av beställningar).
Noggrannhet, ansvarskänsla och punktlighet.
Plats: Göteborg
Anställningsform: [Heltid / Deltid / Timanställning - välj det som passar]Kontaktuppgifter för detta jobb
Vänligen skicka ditt CV eller ta kontakt via [skriv ditt telefonnummer eller e-postadress]. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: maji.norr5@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attraktiv skrädderi göteborg AB
(org.nr 559320-3234)
Östra Hamngatan 50 (visa karta
)
411 09 GÖTEBORG Jobbnummer
9595028