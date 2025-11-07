Söker: Skräddare med erfarenhet av ändringar och reparationer

Attraktiv skrädderi göteborg AB / Skräddarjobb / Göteborg
2025-11-07


Vi söker en erfaren skräddare som är skicklig på att göra ändringar och reparationer av kläder - såsom uppläggning, insömnad, byte av dragkedjor och andra noggranna arbeten.

Publiceringsdatum
2025-11-07

Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet inom skrädderi och klädreparationer.
Goda kunskaper i svenska språket (för kundkontakt och förståelse av beställningar).
Noggrannhet, ansvarskänsla och punktlighet.

Plats: Göteborg
Anställningsform: [Heltid / Deltid / Timanställning - välj det som passar]

Kontaktuppgifter för detta jobb
Vänligen skicka ditt CV eller ta kontakt via [skriv ditt telefonnummer eller e-postadress].

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: maji.norr5@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Attraktiv skrädderi göteborg AB (org.nr 559320-3234)
Östra Hamngatan 50 (visa karta)
411 09  GÖTEBORG

Jobbnummer
9595028

