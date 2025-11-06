Söker serveringspersonal som kan jobba i resturang i Göteborg
2025-11-06
Vi söker servitörer och servitriser med erfarenhet av arbete restaurang med servering. Du ska vara social, serviceinriktad, glad och flexibel. Du har uthållighet och kan uthärda större arbetsintensitet.
Kom ihåg att skriva klart och tydligt hur gammal du är och från skickar i ditt fotografi med din CV till oss.
Du kan tala flytande svenska och om du även talar engelska är det en stor fördel.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: foodierestauranger@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Qiyan Shang AB
https://www.facebook.com/pg/foodieGoteborg
