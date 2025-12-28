Söker plattsättare med yrkesbevis & GVK
2025-12-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bob Våtrumsrenovering AB i Stockholm
Hej!
Vi är för närvarande på jakt efter en erfaren plattsättare med yrkesbevis & GVK för att utöka vårt team, vi utför badrumsrenoveringar hos privatpersoner i hela Stockholm. Som ansvariga för att säkerställa hög kvalitet och precision i vårat arbete, ser vi efter en kompetent individ som kan tillföra yrkeskunnande och professionalism till vårt team.
Den ideala kandidaten bör inneha ett formellt yrkesbevis som bekräftar deras kompetens inom plattsättning. Erfarenhet av att arbeta med olika typer av plattor och material, samt förmågan att förstå och tolka ritningar, är avgörande för att säkerställa ett framgångsrikt samarbete.
Vi värdesätter även egenskaper som noggrannhet, pålitlighet och förmågan att arbeta självständigt såväl som i grupp. Om du tror att du uppfyller dessa kriterier och är redo att ta dig an spännande utmaningar inom plattsättningsområdet, ser vi fram emot att höra från dig.
Vänligen skicka ditt CV och eventuella referenser för att underlätta den inledande bedömningsprocessen.
Tack för ditt intresse och vi ser fram emot att möta en kvalificerad plattsättare som kan bidra till vårt team.
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: info@bobvatrumsrenovering.se
Detta är ett heltidsjobb.

Bob Våtrumsrenovering AB
(org.nr 556963-1905)
104 25 STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.
