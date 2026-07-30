Söker Personliga Tränare & Gruppträningsinstruktörer
Fitness World Of Sweden AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Huddinge Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Huddinge
2026-07-30
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, Botkyrka
, Stockholm
eller i hela Sverige
VI SÖKER PERSONLIGA TRÄNARE & GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖRER
Fitness World I Segeltorp Centrum
Fitness World är en anläggning fylld av positiv energi, gemenskap och träningsglädje. Vårt mål är att leverera träning i världsklass och ge varje medlem en upplevelse som gör skillnad i deras vardag.
För att lyckas satsar vi helhjärtat på våra medarbetare. Hos oss får du utveckla både dina professionella kunskaper och personliga egenskaper. Som en del av vårt team blir du en inspiratör som motiverar människor till ett starkare, friskare och mer hållbart liv.
Varför jobba hos oss?
Du blir en viktig del av ett engagerat och stöttande team
Du får möjlighet att utvecklas och växa i din roll
Du utmanas att leverera prestationer du kan vara stolt över
Du arbetar i en miljö där träning verkligen är en livsstil
Fitness World i Segeltorp är ett komplett friskvårdscenter och erbjuder:
✔ Seniorklasser
✔ Sjukgymnastik
✔ Fotvård
✔ Kiropraktik
✔ Solarium
✔ Laserbehandlingar
✔ Personlig träning
✔ Gruppträning
Arbetsuppgifter – Gruppträningsinstruktör
I rollen ansvarar du för:
Planering, förberedelse och genomförande av schemalagda klasser
Att leverera klasser enligt Fitness Worlds koncept och klassbeskrivningar
Att vara en positiv och professionell representant för vår anläggning
Låter det som rätt miljö för dig?
Skicka din ansökan och CV till:
📩 danny@fitnessworld.cc Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: danny@fitnessworld.cc Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personligtränare & Instruktör". Arbetsgivare Fitness World Of Sweden AB
(org.nr 556637-6405) Arbetsplats
Fitness World Kontakt
Platschef
Danny Chahine info@fitnessworld.cc 0739912316 Jobbnummer
10016381