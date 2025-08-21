Söker Personliga Assistenter till Kille i Nyköping
2025-08-21
Vill Du arbeta i företaget med det stora hjärtat? Sätter Du människan och kvaliteten i centrum? Då är Du välkommen till oss på SAAND Assistans!
SAAND är verksamma inom hemtjänst, personlig assistans, ledsagning samt hushållsnära tjänster. Vi har idag kontor i Botkyrka, Stockholm, Södertälje, Uppsala, Västervik, Värmdö, och Örebro med huvudkontoret i Linköping.
Vill du vara med och göra skillnad i någons vardag? Vi söker nu flera engagerade och pålitliga personliga assistenter till en kille i Nyköping. Omgående start är önskvärd!
Om uppdraget:
Vi söker en person till en deltidstjänst, cirka 60%, samt vikarier som kan hoppa in vid behov. Uppdragsgivaren är aktiv och har flera intressen som du kommer att hjälpa till med. Arbetet innebär förflyttningar och kräver därför god fysisk förmåga. Eftersom uppdragsgivaren ofta åker el-moppe ute är det ett krav att kunna cykla. Ordningssamhet och hög arbetsmoral är viktigt för att skapa en trygg miljö för kunden. Erfarenhet inom personlig assistans är positivt, men personkemin är det viktigaste. Goda kunskaper i svenska är ett krav då uppdragsgivarens tal inte alltid är tydligt.
Arbetstider:
Arbetstiderna ligger vanligtvis mellan kl. 11:00-19:00, både vardagar och helger. Flexibilitet är viktigt då du kan behöva hoppa in med kort varsel. Då uppdragsgivaren äger en båt är det en fördel om du gillar båtlivet.
Mer information:
Ytterligare information ges vid eventuell intervju. I vissa fall kommer uppdragsgivaren att kontakta sökande direkt.
Viktiga krav:
Fullständig vaccination mot Covid-19 krävs för anställningen.
Tillgång till Bank-ID krävs.
Är du redo för en meningsfull och flexibel roll där du kan göra skillnad i någons liv? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt team!
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: sarahagby@outlook.com
