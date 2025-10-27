Söker Personlig assistent till en tjänst hos en glad Gubbe i Motala Dag/Kvä
2025-10-27
Inspirera Assistans AB jobbar för att kunden ska få den tryggaste assistansen och du som personlig assistent är en stor del i att det förverkligas. Är du bra på att skapa goda relationer, har ett stort engagemang , är lyhörd och är van att ta ansvar och anpassa dig till nya situationer? En bra personkemi mellan assistenten och kunden är avgörande för att trivas i rollen som personlig assistent. Varje kund är unik och deras individuella behov bestämmer vad du ska göra.
Nu söker vi Personliga assistenter till en 66 årig rolig och skojfrisk gubbe . ( han säger sig vara 30 år i själen och 90 år i kroppen)
Han lever med sin fru och sina 3 stora hundar i Motala . Behöver hjälp med det mesta i sin vardag .
Har dubbelbemanning dygnet runt så de som söker bör vara samarbetsvilliga och vara en bra kollega.
Kunden tycker om att ha en lättsam och glad omgivning omkring sig och människor som kan skämta och även ta skämt tillbaka.
Det gör att livet blir lite roligare då.
Du som söker ska vara:
• Skojfrisk och tåla skämt
• Krav på att du tål / inte är rädd för hundar!
• Att man är positiv och glad är en förutsättning
• Du får gärna vara pratsam men ändå lyhörd
• Har du körkort för manuell bil så är det positivt men inget krav.
• Ditt kön och ålder spelar ingen roll
• Du ska ha förmåga att samarbeta då man aldrig jobbar själv.
• Personkemin är A och O
• Viktigt att du är noga med tystnadsplikten
• Att du kan prata god svenska
Arbetstider:
Dubbelbemanning alla tider
08:00-20:00
20:00-08:00 (vaken natt)
Vilka arbetstider passar dig bäst?
Arbetsuppgifter:
• Kunden sitter i rullstol och du behöver hjälpa till med förflyttningar via lift.
• Kunden har olika maskiner såsom respirator, hostmaskin, slemsug, osv
• Trach vård
• Att hjälpa kunden i hemmet och utanför hemmet med allt i dennes vardag.
• Gärna ha vana med att laga mat.
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
• Lönebeskeden kommer till Kivra.
• Urval sker löpande så ansök i god tid
Lön och avtal:
Inspirera Assistans tillämpar individuell lönesättning och du som assistent får en fast grundlön per timme + semesterersättning, samt Ob-ersättning kvällar, helger och nätter.
Vi har kollektivavtal med Kommunal/Vårdföretagarna branch G
Kort om arbetsgivaren:
Inspirera Assistans är ett assistansföretag med kontor på Sparregatan i Linköping. Vi finns utspritt på 8 orter i Sverige.
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.
Är du en skojfrisk, glad prick som gillar att prata och vill göra en givande insats SÖK IDAG!
Rekrytering kommer ske löpande ! Ersättning
