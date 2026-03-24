Söker omgående en Samordnare med erfarenhet inom hemtjänst
2026-03-24
Välkommen till Vima Vård & Omsorg - tillsammans skapar vi framtidens omsorg!
Vi växer och söker nu en erfaren och engagerad samordnare som vill bli en nyckelperson i vår verksamhet. I rollen rapporterar du direkt till VD och verksamhetschef, och blir en viktig del av vår fortsatta utveckling.
Hos oss möts du av ett familjärt och stöttande arbetsklimat där du arbetar nära en kompetent ledningsgrupp. Du har dessutom stöd av både biträdande verksamhetschef/föreståndare och HR - vi tror på samarbete och att lyckas tillsammans.
Som samordnare har du en central roll i verksamheten med ansvar för både planering och administration.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Schemaplanering och bemanning av medarbetare
Administrativa uppgifter såsom beställningar (matlådor, m.m.)
Verkställande av beslut och uppföljning
Hantering av nyckelkvittenser
Kontorsansvar - skapa struktur, ordning och trivsel
Ta emot och välkomna nya kunder
Arbetstiden är förlagd till kontorstid: måndag-fredag kl. 07.00-15.30. Jour kvällar och helger ingår i tjänsten.
Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad, lösningsorienterad och noggrann - och som trivs i en roll där du får ta stort ansvar.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift
Har god datorvana och lätt för att arbeta i olika system
Är självgående, initiativtagande och noggrann
Har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom socialtjänst, hemtjänst, LSS eller boende
Har erfarenhet av planering inom äldreomsorg (krav)
Meriterande:
Du är van att arbeta i digitala verksamhetssystem, exempelvis LifeCare, ParaSoL och vårt interna planeringssystem Carefox.
B-körkort och tillgång till egen bil
Vi lägger stor vikt vid din personlighet, ditt engagemang och din vilja att bidra till kvalitet och utveckling.
Om Vima Vård & Omsorg
Vima Vård & Omsorg är ett växande hemtjänstföretag som erbjuder professionella omsorgsinsatser med hög kvalitet. Vi har en unik inriktning på äldres tandhälsa och arbetar varje dag för att skapa trygghet, tillgänglighet och välmående för våra kunder.
Vi är verksamma i Haninge, Nynäshamn och Stockholm - och fortsätter att expandera. Samtidigt arbetar vi aktivt med miljöfrågor och social hållbarhet.
Våra kontor finns i Haninge, Vällingby och Nynäshamn. Tjänsten är främst placerad i Haninge/Nynäshamn, men möjlighet finns att arbeta från flera kontor.Så ansöker du
Låter det här som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag - urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera att utdrag ur belastningsregistret samt giltig fotolegitimation krävs inför eventuell anställning.
Varmt välkommen till oss på Vima Vård & Omsorg!
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: info@vimaomsorg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Samordnaren inom hemtjänst". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vima Vård & Omsorg AB
(org.nr 559306-6433)
Markörgatan 2 (visa karta
)
136 44 HANDEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9816174